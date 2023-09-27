Binance уходит из России: какие причины и кто заменит эту криптобиржу Компания продает часть бизнеса

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Утром 27 сентября стало известно, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России. Она продает часть бизнеса открывшейся вчера компании CommEX. Сможет ли новая фирма и другие площадки заменить россиянам привычный Binance и с какими сложностями столкнутся держатели «крипты», расскажет NEWS.ru.

Что предшествовало закрытию Binance

26 августа криптобиржа Binance ограничила россиян в P2P-торгах (англ. peer-to-peer, «от пользователя пользователю». — NEWS.ru) любой классической валютой, кроме рубля. Мера коснулась клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) в России.

Один из россиян сообщил журналистам, что лишился опции P2P-операций в отличных от рубля валютах. Еще несколько человек, прошедших верификацию в нашей стране, подтвердили, что не могут совершать сделки в рублях. Это интригует на фоне того, что еще в апреле криптобиржа, напротив, отменила ограничение на хранение россиянами больше €10 тыс. на кошельках. Такие меры были введены весной 2022 года из-за санкций. В пресс-службе площадки тогда сообщили, что они по-прежнему соблюдают санкции. Тогда Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт.

Но теперь все снова ужесточается. Ведь незадолго до этого The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg сообщили, что Минюст США расследует возможные нарушения санкций против России со стороны биржи, а именно случаи переводов россиянами денег. В результате 28 августа издание WSJ со ссылкой на представителя Binance написало, что площадка сейчас обсуждает «все варианты», в том числе прекращение работы в России.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что происходило с другими биржами

Другие биржи, возможно, опасаясь расследований Минюста США, тоже стали более активно следовать санкциям. Так, 28 августа стало известно, что на P2P-платформе криптобиржи OKX в качестве средств оплаты больше нельзя выбрать карты «Сбера», Альфа-Банка и «Тинькофф». Еще через день OKX и вовсе запретила совершать сделки с использованием российского рубля на P2P-платформе. Впрочем, другими валютами россиянам торговать разрешили.



Также 25 августа пользователи криптобиржи Bybit сообщили о такой же проблеме, которая возникла у россиян на площадке OKX. То есть на P2P-платформе Bybit пропала возможность покупать и продавать криптовалюту за рубли с помощью карт «Тинькоффа» и Сбербанка.

А 29 августа похожим образом повела себя биржа KuCoin. С P2P-платформ удалили российские банки «Сбер», «Тинькофф» и другие, в отношении которых введены санкции. «Использование счетов „Тинькофф Банка“ и/или Сбербанка для приема фиатной (обычной. — NEWS.ru.) валюты на платформе не допускается. В случае обнаружения любой активности, связанной с P2P-транзакциями этих двух банков, KuCoin приостановит действие аккаунта клиента», — говорилось в рассылке биржи для пользователей.

Как теперь уходит Binance

Утром 27 сентября криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса открывшейся вчера бирже CommEX. Там также подчеркнули, что уход, по сути, окончательный — у Binance не будет права обратного выкупа своего бизнеса. Там также отметили, что процесс отключения займет до года. «Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», — заявили в Binance.

В компании также рассказали, что Binance и CommEX будут информировать пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.

В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России, прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода, отметили в Binance.

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Что из себя представляет новая биржа

Как отмечает РБК, новая криптобиржа CommEX объявила об открытии 26 сентября, и техподдержка площадки активно отвечает на вопросы пользователей в официальном русскоязычном чате @CommEX_RUChat. Криптобиржа зарегистрирована на Сейшельских островах и ориентирована на Азию и СНГ, сообщила команда платформы. При этом было отмечено, что схожее название с казахстанским юрлицом — совпадение. Биржа будет работать с Крымом, и на ней будет доступно пополнение рублями. Мобильное приложение скоро выйдет, как для iOS, так и для Android.

Лимит на вывод средств без верификации (KYC) установлен в размере 2 BTC. Техподдержка также сообщила, что прохождение KYC нужно только для Р2Р- и фиатных операций. Последние будут скоро запущены.

Команда обещает наращивать ликвидность и постепенно добавлять новые криптовалюты. Но сейчас сайт биржи работает нестабильно из-за множества запросов. Команда пока не планирует запускать свой токен.

Для чего была нужна Binance в России

Многие криптоинвесторы использовали платформу для хранения и управления своими криптовалютными активами, заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Как пояснил NEWS.ru директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков, россиянам Binance была нужна в первую очередь для покупки, продажи и обмена криптовалют. Платформа в том числе предоставляла возможность участия в торгах на мировых рынках криптовалют. После начала спецоперации на Украине Binance предоставляла россиянам по международным транзакциям — в том числе и в «недружественные страны».

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Сможет ли ее заменить CommEX

Биржа CommEX запустилась только вчера, и пока о ней нет почти никакой информации, напоминает аналитик телеграм-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. Он говорит, что биржа, вероятно, контролируется самой Binance. В то же время NEWS.ru напоминает, что в американской компании заявили о том, что не будут получать прибыль от работы новой биржи.

«Так или иначе российские пользователи, скорее всего, перейдут на другие биржи, чтобы не рисковать, доверяя свои деньги новому игроку. Binance заменят не CommEX, а другие криптобиржи, многие из которых уже предоставляют более широкий функционал», — сказал эксперт.

Какие биржи могут заменить Binance

Раманинов отмечает, что доля Binance на рынке снижается уже около года, так как другие биржи предлагают большую прозрачность и более выгодные условия. Кроме того, многие из них не вводили ограничения против россиян — например, Huobi и Mexc, отмечает аналитик.

«Для замены Binance россияне могут рассмотреть другие криптовалютные биржи, такие как Kraken, Bitfinex, Huobi, или использовать платформы с локальным присутствием в России, если они предоставляют аналогичные услуги. Но переход может потребовать времени и адаптации», — говорит Шнейдерман из «Альфа-Форекс».

Он также ждет, что часть инвесторов и трейдеров перейдут на альтернативный, традиционный для торговли обычными валютами рынок «Форекс». Так россияне будут искать стабильные возможности для инвестиций, полагает он.

В подготовке материала также принял участие директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

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