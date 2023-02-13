Банк запускает акцию для клиентов «Халвы» с увеличенным периодом рассрочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совкомбанк проводит акцию для владельцев карт «Халва». С 13 февраля по 8 марта зарегистрированные участники смогут получить 18 месяцев беспроцентной рассрочки на любые покупки у всех партнеров – на сегодня это более 250 тыс. российских магазинов товаров и услуг.

Для участия в акции необходимо активировать ее в разделе «Халва рекомендует» в мобильном приложении или в личном кабинете интернет-банка. После регистрации бесплатно на один месяц подключается банковская подписка «Халва. Десятка», которая позволяет покупать в рассрочку у партнеров на 10 месяцев. В рамках акции к этому сроку добавляются еще 8 месяцев дополнительного периода рассрочки. Кроме того, клиентам доступна подборка самых ярких и выгодных покупок к ближайшим праздникам.

Управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский заявил, что в текущем году будет организовано как минимум 10 акций для покупки подарков с максимальной выгодой.