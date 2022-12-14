АТОР: горящие туры на Новый год могут появиться в конце следующей недели

Фото: Joann Randles/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туристические компании могут начать продажи горящих новогодних путевок в зарубежье в конце следующей недели. Об этом NEWS.ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Он также назвал зарубежные направления, которые, вероятно, будут «гореть», и параметры скидок.

В конце следующей недели, когда туроператоры поймут, какие новогодние путевки у них не распроданы, мы ожидаем появления у них горящих предложений. На Мальдивах уже наблюдается тенденция к тому, что номера и билеты, [ранее выкупленные туроператорами у гостиниц и авиакомпаний], будут не раскуплены. Вероятно, это также коснется и Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Турции. Скидки могут составить 15–25% на туры с датами вылета после Нового года. То есть 1, 2 и 3 января, — сказал Мурадян.

В то же время акции вряд ли затронут Таиланд, говорит представитель ассоциации. Россия возобновила прямое сообщение с этой страной только 8 ноября, после полутора лет перерыва из-за пандемии. Граждане начали активно покупать туда путевки, поэтому спрос на отдых не нужно усиливать скидками.

Также уже сейчас с большим дисконтом можно купить весенние туры. Дело в акциях раннего бронирования — если клиент планирует отдых заранее и отдает туроператору деньги за путевку за несколько месяцев (а иногда и недель) до полета, последний готов идти на значительные скидки. К примеру, Tez Tour предлагает до 23 декабря купить туры в Египет на начало 2023 года со скидкой до 60%. А до 28 февраля 2023 года туры в Египет и Турцию можно купить с дисконтом в 45–55% — на даты отдыха вплоть до 5 ноября следующего года. Coral Travel также предлагает скидки до 50% от отелей Сочи, Крыма, Турции и Египта с датами вылета с 1 апреля по 31 октября следующего года.

Подробнее о том, что в этом зимнем сезоне изменилось и для любителей горнолыжного отдыха, — большой эксклюзив NEWS.ru.