Этим летом в регионах России отмечается массовая гибель пчёл. Такие случаи были зарегистрированы в том числе в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. Специалисты полагают, что пчелосемьи могли вымирать вследствие нарушений требований при применении пестицидов и других химических веществ обработки посевов.
Как рассказал News.ru президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, собранный пчёлами мёд планируется проверить на наличие вредных для человека веществ. И признанный опасным для здоровья — утилизировать.
Он добавил, что вредным для здоровья людей может оказаться не только собранный пчёлами мёд, но и выращенные плоды растений после их опыления этими насекомыми.
В Минсельхозе России сообщили News.ru, что гибель пчёл в ряде регионов страны и связанный с этим материальный ущерб аграриев вызывают большую озабоченность у государства.
Минсельхоз ожидает от региональных органов управления АПК информацию о сложившейся ситуации и до 30 июля планирует завершить её анализ. На основе этих данных будут разработаны соответствующие предложения для заинтересованного круга лиц. Указанные предложения будут подготовлены в дополнение к ранее направленным в регионы от министерства рекомендациям принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчёл, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в настоящее время преждевременно делать какие-либо выводы о причинах массовой гибели пчёл и объёмах потерь.
Ранее президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов оценил возможные потери. По его словам, вследствие гибели 60% пчёл ущерб составит 1 трлн рублей.
По данным Росстата за 2018 год, с которыми ознакомился News.ru, в российских хозяйствах всех категорий находилось около 3 млн пчелосемей. В прошлом году было произведено 65 тысяч тонн мёда.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что массовая гибель пчёл может на российском рынке мёда и не отразиться: на нём и так много фальсификата, который представляет собой сахар с сопутствующими ароматизаторами и добавками.
В свою очередь, руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с News.ru рассказал, что состояние пчёл говорит о качестве жизни людей.
При этом он отметил, что пчеловодство в России хорошо развито. По словам Тихонова, мёд у нас делают лучше, чем в Европе.
Технология отечественная и технологии, допустим, европейские, сильно отличаются. Там всё-таки мёд — больше промышленная вещь. А что такое промышленный мёд? Это фактически сладкий мёд с минимальным содержанием полезных веществ. У нас мёд весь живой, у нас культура потребления мёда. Каждый мёд уникальный, у каждого рецептура своя. У нас им до сих пор лечатся люди, — пояснил он.