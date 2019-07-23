По данным Федеральной службы государственной статистики, в России выросла стоимость услуг тамады. В июне средняя по стране цена на ведущего свадеб и других торжеств достигла 20,4 тыс. рублей, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснил News.ru.

В методологию Росстата входит стоимость шести часов работы организатора различных массовых мероприятий: домашних праздников, торжеств, свадеб. Исследования цен на данном рынке служба проводит с 2014 года. Так, за пять лет оплата труда тамады в среднем по стране выросла почти в два раза.

По данным статистиков, тамады из подмосковных Люберец сегодня самые «дорогие» в России. Стоимость услуг ведущих свадеб в этом городе за последний год выросла на 45,7%. Сегодня за приглашение артиста в среднем предстоит заплатить 41,9 тыс. рублей.

В некоторых регионах вырос спрос на распорядителей праздников. Любопытно, что в 2014 году пермские тамады, по данным Росстата, брали за свой труд всего 450 рублей. Теперь они развлекают за 11 тыс. рублей. За пять лет в Забайкалье стоимость приглашения ведущего свадеб выросла в 15 раз — до 16,6 тыс. рублей, в Тверской области — почти в 10 раз (20,2 тыс.), в 8 раз — в Тобольске (16,1 тыс.), в 7,5 раз — в Якутии (19,5 тыс. рублей), в 7 раз — в Хакасии (15,1 тыс. рублей), на Валдае — в 8 раз за последний год, до 24 тыс. рублей.

Высокие расценки на свои услуги демонстрируют и рязанские артисты. Цена на них выросла более, чем в четыре раза, до 16,9 тыс. рублей за пять лет. В Краснодарском крае праздники с тамадой подорожали в четыре раза, до 19,1 тыс. рублей. Аналогичное повышение произошло и в Крыму, до 17 тыс. рублей. Любопытно, как менялась стоимость на услуги в Севастополе. Бешеный рост с 2014 года закончился сокрушительным падением почти в четыре раза, до 8,4 тыс. рублей в прошлом месяце текущего года.

Ведущий свадьбы имеет современные взгляды на проведение праздников, старается привносить в мероприятия и банкеты новые тенденции. По крайней мере, обязан это делать. А при слове тамада возникает фигура шута, который делает всё по старинке. Его труд рассчитан на определённый класс людей. На нашем профессиональном жаргоне тамада — это «колхоз», — сообщили корреспонденту News.ru в одном из свадебных агентств Москвы.

Собеседник подчеркнул, что наиболее «дорогостоящие» ведущие должны соответствовать ряду критериев. Профессионалы долгое время занимаются техникой речи, вкладывают средства в свой внешний вид, в частности, в голливудскую улыбку, нанимают имиджмейкеров и стилистов. Кроме того, такие специалисты имеют большой опыт в проведении праздников и постоянно в поиске новых развлекательных элементов. Важна и работа над самим юмором. Как правило, у недорогого тамады заготовленные шутки, а профессионал шутит по ходу дела.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

По словам президента международной свадебной ассоциации IWA, гендиректора свадебного агентства «Scarlet Star /Алая Звезда» Алексея Майорова, ведущие за 15-20 тыс. рублей относятся к самой низкой ценовой категории и не актуальны в Москве. По словам эксперта, в основном в неё относят артистов с периферии или начинающих ведущих, которым трудно попасть в пул свадебных агентств. Такие люди берутся за всё, включая детские праздники и небольшие мероприятия, отмечает Майоров.

К первой категории относят звёздных ведущих, например, Ивана Урганта, Максима Галкина. Это 300-400 тыс. рублей и больше за работу. Вторая — профессиональные свадебные и event-ведущие, которые развлекают на свадьбах звёзд и чиновников. Это модные тележурналисты или артисты Comedy club. Их выступление оценивают в 100-300 тыс. рублей, — рассказал эксперт.

Впрочем, в некоторых городах России по тем или иным причинам тамады сбрасывают цены. Так, оплата работы за приглашение артистов за пять лет упала в Воскресенске — с 14,8 тыс. до 13,4 тыс. рублей, в Истре — с 22,4 тыс. до 20,8 тыс. рублей, в Кургане — с 12,7 тыс. до 12,3 тыс. рублей. Упала стоимость на такие услуги и в Сургуте — с 18 тыс. до 12,5 тыс. рублей. В Челябинской области зафиксировано небольшое падение — с 16,6 тыс. до 15,7 тыс. рублей.

В прошлом году первую строчку рейтинга «дорогих» свадебных артистов занимали тамады из Раменского. Однако в этом году цены на данные услуги в городе скатились до 35,2 тыс. рублей, то есть ниже уровня лета 2014 года.

Самые скромные в России ведущие торжеств живут в Воткинске Удмуртской Республики. По данным Федеральной службы государственной статистики, местный тамада готов развлекать гостей всего за 5 тыс. рублей.

Сегодня на российском рынке можно найти различные предложения: от заказа пышной свадьбы «под ключ» от агентства с участием профессионала, способного вести мероприятие с участием более 100 гостей, до скромного торжества с приглашением частных баянистов и тамады-частушечника.

Майоров также отметил, что в последние годы усилился «демпинг» со стороны коллег по цеху из Украины и Белоруссии, пробующих себя в качестве тамады на территории России. Причём из постсоветских республик в РФ едут не только ведущие, но и свадебные фотографы, операторы и другие event-специалисты.