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Управление активами Дерипаски переходит в Британию и США

Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Олег Дерипаска для снятия санкций США не только резко снизил доли в En+, РУСАЛе и «ЕвроСибЭнерго», но и отдал почти полный контроль над компаниями гражданам США и Великобритании.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США назвало условием снятия санкций с компаний Дерипаски согласование «плана Баркера» (TOR), представленным экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером, пишет «Коммерсант».

«Условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами Олега Дерипаски США. В частности, в РУСАЛе бизнесмен сохранит в прямой собственности лишь 0,01% акций», — пишет издание.

В совете директоров En+ Дерипаска сможет номинировать только четырёх из 12 членов, остальные должны быть независимы от него. Шесть членов совета должны быть гражданами США или Британии, а весь состав советов директоров En+ и РУСАЛа должен быть согласован с OFAC.

Восемь из 14 членов совета директоров РУСАЛа должны быть независимы от Дерипаски, а нынешний глава совета, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину, должен уйти с поста.

Как отмечает издание, США получат право на дальнейшие проверки возможных связей En+ и РУСАЛа с Дерипаской или аффилированными с ним структурами. При этом компании должны сами извещать о подобных изменениях OFAC. Глава «ЕвроСибЭнерго» также обязан сообщать OFAC о том, что не действует в интересах Дерипаски или иного лица, внесённого в чёрный список.

Как писал ранее News.ru, Минфин США принял решение исключить РУСАЛ, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» из санкционного списка. При этом Дерипаска в этом перечне остаётся, и его активы не будут разморожены. Доля бизнесмена в En+ должна быть снижена. До этого сообщалось, что Дерипаска встречался с лоббистом из США Адамом Уолдманом. Российский миллиардер провёл несколько дней в компании американца, который после этого посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.


#сша #санкции #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #дерипаска #активы #русал
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