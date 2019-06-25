Доля среднего класса в России сократилась с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м, и это — устойчивая и пока необратимая тенденция, отражающая реальную ситуацию в отечественной экономике. По прогнозам опрошенных News.ru экспертов, количество людей со средним достатком будет убывать с каждым годом. В основном это представители креативного городского населения, привыкшие регулярно выезжать на отдых за границу, пользоваться услугами фитнес-центров, покупать крупную бытовую технику, электронику, автомобили.

Если в 2014 году средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018-м — только 39%, следует из обзора Альфа-Банка. Его составители указывают на два характерных именно для России момента: неуклонный рост доли госслужащих в структуре среднего класса (15%) и высокую долю расходов на питание в структуре потребления всех домохозяйств (27%). Всего 20% доходов средний класс тратит на услуги, то есть на здравоохранение, образование, транспорт, связь и отдых. Тогда как в развитых странах, таких как США и Германия, этот показатель достигает 40%, а в государствах Восточной Европы — 30–35%.

Альфа-Банк относит к среднему классу граждан с доходом от 39 тысяч до 99 тысяч рублей в месяц, что соответствует от 110% до 250% медианного дохода в России (35 тысяч рублей в месяц). На Западе это — основной производитель и потребитель материальных благ, это консолидированное сообщество экономически свободных людей, к которым там относят врачей, учителей, инженерно-технический состав, менеджеров, предпринимателей. В России же первые две категории представлены в среднем классе крайне слабо.

Явная стагнация

Всё идёт от экономики. Показатель по росту ВВП за I квартал 2019 года — минус 0,5%, и это хоть ещё не рецессия, но явная стагнация, отмечает в беседе с News.ru директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Другим важнейшим индикатором, по словам эксперта, является динамика реальных доходов населения по I кварталу — минус 2,3% в годовом выражении. Соответственно, нет никаких признаков того, что наша экономика перейдёт к устойчивому высокому росту. А значит, средний класс будет и дальше сокращаться и страдать не меньше, чем беднейшие слои населения.

Очень показательна ситуация на автомобильном рынке: в мае было обвальное падение продаж, на уровне 7%. Этот рынок крайне инерционен, и если такая тенденция однажды обозначилась, то она продолжится. Игорь Николаев директор Института стратегического анализа ФБК

Социальная апатия

Как показывают соцопросы, в России снижается популярность жизненных стандартов среднего класса. Людей меньше заботят перспективы профессионального роста, самореализация, возможность ездить за рубеж. Речь идёт об усилении ценностных установок, свойственных советской эпохе. По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, сегодня надо бояться социальной апатии, когда население уходит в себя, отказывается от планов приобрести что-то дорогостоящее, сделать ремонт в квартире или отдохнуть в далёкой стране. Такая апатия затягивает на долгие годы.

Сергей Лантюхов/News.ru

Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Егора Гайдара Сергей Жаворонков указывает на растущую долю государственного присутствия в экономике. Как отмечает собеседник News.ru, частный бизнес не в состоянии конкурировать с госкомпаниями, которые пользуются массой привилегий, прямыми дотациями в сотни миллиардов рублей. Эксперт напоминает также, что наиболее резонансные случаи слияний и поглощений последних лет были связаны с интересами госкорпораций и банков. Это и порождало неравенство, которое транслировалось по цепочке вниз, к малому бизнесу.

Соответственно, те, кто вчера относился к среднему классу, сегодня пополняют ряды в лучшем случае рядовых наёмных работников, в худшем — безработных. Сергей Жаворонков старший научный сотрудник Института экономической политики им. Егора Гайдара

Качественных изменений не предвидится

В первую очередь уменьшение доли среднего класса в России связано с падением реальных доходов населения, говорит генеральный директор «Иволги Капитал» Андрей Хохрин. По его словам, эта негативная тенденция влечёт за собой массу других проблем в экономике. Именно средний класс должен быть главным драйвером роста ВВП, опорой среднего и малого бизнеса, составлять основную рабочую силу. Как утверждают официальные представители различных российских ведомств, уже в ближайшее время в стране должен начаться рост как реальных доходов, так и доли среднего класса. Однако пока мы видим лишь обратную картину.

В обозримой перспективе в России не предвидится никаких качественных изменений, способных позитивно повлиять на ситуацию. В лучшем случае экономика будет стагнировать, если процесс не перейдёт в более острую фазу. Андрей Хохрин генеральный директор «Иволги Капитал»

Деньги не доходят до реальной экономики

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, даже в КНР, где дешёвая рабочая сила остаётся одним из основных конкурентных преимуществ, средний класс влияет на ВВП как никакой другой фактор. В России эта прослойка сокращается из-за вялого роста экономики и высокой инфляции, которая негативно сказывается на реальных доходах. В отсутствие изменений ситуация продолжит ухудшаться: сейчас доходы растут только у богатых (на 11% за последние пять лет) и у бедных (на 4%) благодаря увеличению МРОТ. А средний класс вынужден компенсировать снижение покупательской способности с помощью кредитов — почти половина домохозяйств должны банкам более 40% от своего дохода.

Всё это свидетельствует о неэффективном управлении и расходовании средств из бюджета: деньги попросту не доходят до реальной экономики, которая и является основным фактором увеличения ВВП. Правительству необходимо срочно менять подход к стимулированию экономики, иначе дальше будет только хуже. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

В госсекторе всё хорошо

В России можно быть причастным к среднему классу, работая в госсекторе, но не в бизнесе, отмечает аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. По его словам, несмотря на отсутствие роста заработных плат в РФ, в госструктурах топ-менеджеры будут по-прежнему получать хорошие деньги. К тому же, предполагает собеседник News.ru, предприниматели не совсем честно отчитываются по доходам за последние годы, и это отражается на статистике, связанной с численностью среднего класса.

Особенности среднего класса — это прежде всего наличие собственного жилья, возможность идти на дополнительные траты после совершения необходимых ежемесячных покупок и оплаты счетов, возможность позволить себе купить новый или подержанный автомобиль и хотя бы один раз в год побывать в отпуске за границей. Кирилл Стариков аналитик «Эксперт Плюс»

По словам Старикова, ссылающегося на исследование Credit Suisse, в Швейцарии к среднему классу относится 57% населения, в США — 53%, в Китае — 59%, в Эстонии — 33%. Причём в Швейцарии принадлежность к среднему классу определяется годовым доходом на одного взрослого человека в $73 тысячи, в США — $50 тысяч, в Китае — $28 тысяч, в России — $18 тысяч.

Фактор кризиса и падения цен на нефть

Как напоминает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, доля среднего класса стала заметно снижаться вместе с началом кризисных явлений в российской экономике, совпавших с падением цен на нефть в 2014 году и западными санкциями в отношении РФ. Средняя цена на нефть марки Brent упала с пика в $115,19 за баррель в середине 2014 года до уровня ниже $35 в январе 2016 года. И хотя сейчас она колеблется около отметки в $65 за баррель, это значительно ниже пиков 2014 года. В разгар кризиса инфляция достигла двузначных значений, а рост ВВП опустился в отрицательную зону. Значительно усилилось расслоение общества по уровню доходов. В среднем за последние пять лет реальные доходы граждан снизились на 11%, в этом году тенденция продолжилась.

Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если говорить конкретно о среднем классе, единой методики определения такового в России нет, отмечает Капустянский. Следует также разделять заявления людей, самостоятельно относящих себя к среднему классу, и оценки исследователей на основании данных по реальным доходам и сбережениям населения. Так, по информации ВЦИОМ, доля среднего класса сократилась с 20-25% в начале 2014 года до 15% в середине 2018 года. Намного более пессимистично оценивают ситуацию западные институты. Так по методике Credit Suisse, к среднему классу можно отнести не более 4% россиян.

Исходя из сохраняющейся тенденции снижения реальных доходов, можно сказать, что доля среднего класса в 2019 году как минимум вряд ли вырастет, за исключением госсектора. Этому способствует и возрастающая налоговая нагрузка, и ускорившаяся инфляция, и растущее административное давление на малый и средний бизнес. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum:

По словам Капустянского, чтобы нарастить средний класс в России, нужно: стимулировать развитие частного бизнеса, снижать налоговое и административное давление, последовательно защищать права собственности, прекратить регулярное использование силовых структур в целях передела собственности. С другой стороны, необходимо как минимум остановить процесс деградации в РФ социального государства, сохраняя и увеличивая государственные расходы на здравоохранение и образование.

Добавим: экономики тех стран, что опираются на широкую прослойку среднего класса, обладают повышенной стабильностью даже в турбулентные времена. Когда богатые снижают свою инвестиционную активность, а бедные потребляют меньше, чем до кризиса, средний класс остаётся в прежнем режиме потребления, сохраняет роль основного драйвера экономики. Согласно исследованию Goldman Sachs Group, к 2030 году люди с годовым доходом от $6 тысяч до $30 тысяч составят примерно половину мирового населения (сейчас — 33%). К России всё это не относится ещё и потому, что по уровню закредитованности среднего класса она очень сильно опережает страны Запада: огромная масса городских жителей имеет невыплаченные долги и тратит на обслуживание кредита от трети до половины своих доходов (показатель debt to income).