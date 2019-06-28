https://static.news.ru/photo/20c9bce9-e444-476d-b1bf-c4f9bd31500e_1024.jpg Фото: Globallookpress

Россия сократит добычу нефти в июне чуть выше установленного соглашением ОПЕК+ уровня. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

В июне мы чуть выше уровня, который предусмотрен сделкой, но июнь еще не закончился, посмотрим, как будет в среднем по месяцу, — сказал министр.

По его данным, сейчас сокращение нефтедобычи в РФ составляет ровно 228 тысяч баррелей в сутки, в полном соответствии с соглашением, однако в начале месяца уровень снижения добычи сырья был выше.

Как ранее писал News.ru, Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти. С таким предложением выступил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Виктор Борисенко.