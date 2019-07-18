Сладости и десерты в России начинают медленно дорожать. Об этом говорится в отчёте Федеральной службы государственной статистики, сообщает News.ru.

В ходе очередного мониторинга средних розничных цен по городам страны специалисты Росстата отметили подорожание в сегменте тортов. Так, за год стоимость этого десерта подросла на 10,2%. Специалисты службы исследовали цены на бисквитные, песочные торты, а также на безе и суфле. Росстат не брал в расчёт десерты с длительным сроком хранения (вафельные и другие торты). Причём, как и по иным категориям «сладких» товаров, специалисты анализировали среднюю стоимость в расчёте за 1 кг десерта. В июне применительно к центральному десертному блюду она составляла 478 рублей.

Используя данные Росстата, News.ru проследил динамику цен на другие популярные сладости у россиян с лета 2014 года. В «сладкую корзину» вошли шоколад, печенье, кекс, пряники, зефир, пастила, карамель, варенье и повидло.

Наряду с тортами, дорожают и другие привычные десерты. Согласно данным федеральной службы, средняя потребительская цена на 1 кг пряников с добавками и фруктово-ягодной начинкой, включая коврижки, составила 137 рублей. Рост за последний год +6,3%, что превышает средний уровень инфляции в стране за этот период. Также на полках супермаркетов выросли цены на зефир и пастилу. По сравнению с июнем прошлого года, в нынешнем за 1 кг этих сладостей в целом по стране пришлось бы отдать на 6,2% больше. Стоимость зефира и пастилы как с добавками, так и без них в первом летнем месяце текущего года равнялась 268 рублям.

Средние потребительские цены за 1 кг печенья в июне, по данным Росстата, составили 157 рублей. Статистики в свой обзор включали крекер, оставив без оценок печенье с различными добавками, в шоколаде, с вареньем, цукатами и т. п.

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Несколько иная ситуация складывается в сегменте варенья. Сюда же статистики добавляют джемы, конфитюр, повидло, плоды и протёртые или дроблёные ягоды с сахаром. По факту цена банки варенья стоит на месте. За пять лет рост на этот товар составил менее 18 рублей. В июне 1 кг джема Росстат оценил в 303 рубля.

Похожие процессы можно наблюдать на рынке кексов. В начале лета за 1 кг этого кондитерского изделия пришлось бы отдать 244 рубля.

Любопытно, что есть позиции, где за последние годы цена и вовсе упала. Речь идёт о леденцах и карамели. Так, после существенного подорожания в 2015 году цена за 1 кг таких конфет стабилизировалась, а прошлым летом начала падать. В прошлом июне такие конфеты были дешевле, чем в начале лета 2017 года. В прошлом месяце товар можно было приобрести всего за 215 рублей за 1 кг. В мониторинг цен Росстата не вошли леденцы от кашля Halls, Mynthon и т. п.

Также статистики исследовали средние цены в РФ на шоколад. Причём эксперты проанализировали как натуральный продукт, так и с добавками (орех, изюм, вафельная крошка и т. п.) в плитках. Вне поля зрения оказались шоколадные батончики и изделия с фруктовой, шоколадной, помадно-сливочной начинкой, а также шоколадки типа «Сникерс», «Баунти», «Шок».

Ранее News.ru со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд») писал о росте объёмов экспорта сладостей за январь–май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,1% на сумму $474,18 млн. По прогнозам аналитиков «Асконд», за январь–июнь отечественные кондитеры поставят на внешние рынки продукции на $558 млн.

Экспортное направление кондитеров переживает подъём, начав динамичное развитие после резкого снижения курса рубля по отношению к доллару в 2014 году. Это обстоятельство добавило им конкурентных преимуществ на мировом рынке десертов, конфет и шоколада. Сегодня они поставляют сладости в Китай, страны СНГ, Африку и т. д.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин отметил, что кондитеры следят в большей степени за динамикой оптовых отпускных, а не розничных цен.