Наибольшие денежные доходы на душу населения в месяц получают жители Ямало-Ненецкого (79 тысяч 934 рубля) и Чукотского (79 тысяч 366 рублей) автономных округов. Об этом свидетельствуют предварительные расчёты Росстата за 2018 год, сделанные по новой методологии.

Далее следуют Ненецкий автономный округ (78 тысяч 703 рубля), Москва (66 тысяч 377 рублей) и Магаданская область (60 тысяч 449 рублей).

Аутсайдерами рейтинга стали Республика Тыва (14 тысяч 715 рублей), Ингушетия (16 тысяч 158 рублей), Калмыкия (16 тысяч 781 рубль), Чувашия (18 тысяч 94 рубля) и Карачаево-Черкессия (18 тысяч 233 рубля).

По России месячные доходы населения составили 33 тысячи 10 рублей.

В марте Росстат на заседании научно-методологического совета решил перейти на новую методику расчётов доходов населения. Как рассказал руководитель ведомства Павел Малков, после пересчёта данных по новой методике за 2017 год доля ненаблюдаемых доходов сократилась с 26% до 11,5%.

Основными новациями новой методологии стали уточнение оценки доходов населения по статьям «Оплата наёмных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети, а также расходов в зарубежных интернет-магазинах. Также новой методикой уточняется оценка расходов населения на недвижимость — учитываются сделки не только на первичном рынке, но и на вторичном.

При расчёте по новой методике увеличена доля зарплат в структуре доходов, но уменьшена доля доходов от предпринимательства и от собственности. Исключены из расчёта доходы от продажи иностранной валюты.

В апреле Росстат впервые посчитал доходы населения по новой методологии. По оценке ведомства, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) в I квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в беседе с News.ru высказала точку зрения, что усовершенствованная методика расчёта доходов населения принципиально нового не показала.

Север всегда зарабатывал больше, горный юг всегда зарабатывал меньше. Связано это со спецификой расположения предприятий, с уровнем дотационности регионов. Мы должны учитывать, что если на Севере средние зарплаты порядка 80 тысяч, но там и потребительские цены в полтора раза выше, чем в средней полосе России. Там, где десяток яиц стоит 180 рублей против 70 в средней полосе. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари»

По словам независимого экономического эксперта Антона Шабанова, представленные Росстатом данные о среднем доходе россиянина можно рассматривать как статистику.

Статистика нужна не для того, чтобы оценить, хорошо это или плохо. Статистика, прежде всего, оценивает динамику, изменения в процессе. К реальной картине мира, чтобы понять, хорошо это или плохо, она имеет крайне среднее отношение, — пояснил он News.ru.

Ранее News.ru писал о регионах с самыми богатыми россиянами. По данным Росстата, больше всего состоятельных россиян проживает в Москве (36,2% от численности таковых в России), Московской области (9,4%) и Санкт-Петербурге (7%).

В своём анализе Росстат распределяет население России по пяти 20-процентным группам — в зависимости от уровня доходов. Из «наиболее обеспеченной» пятой группы ведомство выделяет пятипроцентную группу с наивысшими доходами.

После тройки регионов-лидеров по доле её представителей следуют Краснодарский край (4%), Свердловская область (3,7%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,6%) и Татарстан (2,5%).

Отмечается, что граждане этой прослойки вовсе отсутствуют (0,0%) в Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Чувашии, Еврейской автономной области и республиках Алтай и Тыва.