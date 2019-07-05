https://static.news.ru/photo/73c14a3c-9f41-11e9-8194-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Импорт косточковых и семечковых фруктов в Россию необходимо ограничить, а ввозные пошлины на эту продукцию — повысить. Обращение с таким предложением вице-премьеру правительства Алексею Гордееву направили Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и Союз «Садоводы Кубани».

Они указывают на то, что пока отечественные фермеры собирают первый урожай, прилавки заполоняют импортные фрукты, которые к тому же продаются по низким ценам. Это представители отрасли связывают с отсутствием у зарубежных коллег возможности длительного хранения плодов.

Производители этих стран вынуждены «сбрасывать» в указанный период продукцию по минимальным ценам, что сильно вредит отечественным производителям, сбивая цену реализации, — утверждают авторы письма, текст цитирует ТАСС .

Впрочем, признают они, дефицит площадей для хранения фруктов есть и в России. Это вынуждает фермеров выходить на рынок со своей продукцией сразу же после сбора урожая и в конкурентной борьбе с импортным товаром держать цены на грани рентабельности.

Такая ситуация, по мнению садоводов, снижает уровень доходов, инвестиционную привлекательность отрасли и темпы её развития.

Вместе с тем, как ранее писал News.ru, эксперты издания Forbes утверждают, что в последние годы сельское хозяйство стало высокорентабельным бизнесом. Во многом именно этим объясняется изменение тенденции во владении крупными наделами земли ведущими участниками рынка. Если 15 лет назад территории бывших совхозов и колхозов скупали под массовое строительство, то сейчас их используют по прямому назначению.