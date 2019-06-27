Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело из-за заявления Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) «Роснефти», в котором говорится о материальном ущербе компании, нанесённом «грязной» нефтью, попавшей в экспортный трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года.

Дело возбуждено по статье «Самовольное подключение к нефтепроводам». Генеральный директор завода Сергей Чепурнов сообщил, что повредились установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического риформинга из-за поставки загрязнённой органическими хлоридами...