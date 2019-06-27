Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии экономики страны. По его словам, сложности, связанные с внутренними и внешними шоками, были уверенно преодолены.
Мы рассчитывали на то, что негативный эффект от повышения НДС будет краткосрочным, так и получилось. Слава богу, так и получилось, расчёты себя оправдали, — сказал российский глава в интервью Fancial Times, добавив, что власти «были вынуждены» повысить этот налог с 18 до 20%.
Он подчеркнул, что в настоящее время идёт понижение инфляции, улучшается макроэкономика, а инвестиции начали расти.
Экономика преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками. Внешними — связанные с ограничениями и с падением цен на наши традиционные товары нашего экспорта, — пояснил Путин.