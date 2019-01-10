USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent60.52 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C15:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Путин: надо сосредоточиться на газификации России

Владимир Смирнов/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

Минэнерго РФ и «Газпром» должны сосредоточиться на газификации России. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком глава государства призвал активизироваться в данной сфере. Президент отметил, что речь о газификации внутри страны неоднократно поднималась в ходе встреч с руководством «Газпрома».

«Надо эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие [этапы] имели, что называется, доведение до конечного потребителя — до домохозяйств, до семей — чтобы это было обеспечено» — отметил Путин.

В свою очередь глава Минэнерго доложил, что сейчас ведётся работа по подготовке соответствующей программы. Её обсуждение состоится на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, сказал министр.


#россия #путин #Газпром #Минэнерго #газификация
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
экономика 15:32, 10 января 2019
Новак: РФ в 2018 году поставила рекорд по добыче газа
общество 18:43, 31 декабря 2018
Госдума предлагает отказаться от газификации ЖКХ
общество 14:12, 27 августа 2018
Путин заявил о недостаточных темпах газификации в РФ
Лента новостей
политика 15:33
Российские санкции против Украины бьют по Молдавии
происшествия 15:32
Жертва группового изнасилования в Уфе требует компенсации
экономика 15:32
Новак: РФ в 2018 году поставила рекорд по добыче газа
происшествия 15:31
Человеческий скелет найден в шахте московского лифта
общество 15:30
Госдума накажет тюрьмой за продажу лекарств в Интернете
Другие новости
экономика 15:32
Новак: РФ в 2018 году поставила рекорд по добыче газа
экономика 15:06
Россия поборется с подменой алмазов
Синтетический камень под видом настоящего продают в каждом пятом случае
экономика 14:59
Рост добычи «Татнефти» в 2018 году составил 2,1%
экономика 14:57
Россияне накупили смартфонов на полтриллиона рублей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top