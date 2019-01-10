Путин: надо сосредоточиться на газификации России

https://news.ru/storage/news/e6bdaeda010540d1a5cd52396957c112/4686ff7b-fa59-4993-a23f-68a45fad8ac2_850.jpg Владимир Смирнов/ТАСС

Минэнерго РФ и «Газпром» должны сосредоточиться на газификации России. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком глава государства призвал активизироваться в данной сфере. Президент отметил, что речь о газификации внутри страны неоднократно поднималась в ходе встреч с руководством «Газпрома».

«Надо эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие [этапы] имели, что называется, доведение до конечного потребителя — до домохозяйств, до семей — чтобы это было обеспечено» — отметил Путин.

В свою очередь глава Минэнерго доложил, что сейчас ведётся работа по подготовке соответствующей программы. Её обсуждение состоится на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, сказал министр.