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Популярность новостроек снизилась

Авилов Александр/ АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Вторичная недвижимость в Москве и в крупных регионах подорожала в среднем на 6−8%. Приток покупателей на вторичный рынок жилья произошёл в основном из-за банкротства Urban Group, подорвавшего доверие людей к новостройкам.

«В декабре средневзвешенная стоимость жилья на вторичном рынке Москвы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6%, до 192,4 тыс.руб. за кв. м», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные ЦИАН.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, интерес к вторичному рынку со стороны покупателей рос в течение всего года. Высокий спрос объяснялся снижением ипотечных ставок для «вторички» и банкротством одного из крупнейших застройщиков — компании Urban Group.

Наиболее дешёвое жильё сейчас можно купить в ЮВАО столицы за 178 тыс.руб. за кв. м, самые дорогие квартиры продаются в центре Москвы по 390 тыс.руб. за кв. м. В Подмосковье наибольшей популярностью в этом году пользовались Балашиха, Люберецкий, Мытищинский и Красногорский районы.

Ранее News.ru писал, что в 2018 году жильё в Норильске прибавило в стоимости 25−30%: средний ценник на квартиру с хорошим ремонтом и техникой подрос с 1,3 млн до 1,58 млн рублей. По данным риелторов, 50% продаж в Норильске приходится на долю двухкомнатных квартир 84-й и 112-й серий. 25% досталось «трёшкам» и «однушкам» улучшенной планировки. Необоснованное повышение цен эксперты связывают с закрытием в 2016 году никелевого завода. Тогда многие жители города были вынуждены поменять место жительства. В результате спрос на рынке превысил предложения. В настоящее время эта ситуация изменилась, но риелторы не спешат сбавлять цены.


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