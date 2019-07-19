https://static.news.ru/photo/5a208888-abc4-11e9-a47e-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о необходимости разработать механизмы помощи людям, которые не смогут обслуживать взятые кредиты. По словам чиновника, закредитованность населения России растёт.

Он подчеркнул, что по расчётам МЭР, проблема в экономике из-за этого «в любом случае взорвётся» в 2021 году, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что исследование финансового маркетплейса «Уником 24» показало, что МФО нарастили выдачу займов на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллиона займов.