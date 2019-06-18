На базе сразу трёх внебюджетных фондов — Пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования — может быть создан единый социальный мегафонд или же ПАО с бюджетом, превышающим 10 трлн рублей. Возглавить же его может представительница парламента, утверждают источники в Госдуме.
Не исключено, что в случае принятия решения о создании нового объединения оно сможет использовать размещённые на его счетах деньги не только на пенсии, больничные и прочие выплаты, но и направлять временно неиспользуемые средства на коммерческие проекты для получения прибыли.
Судя по словам представителей профильных комитетов Госдумы — бюджетного, социального и медицинского — депутаты в курсе существования идеи единого социального фонда, но пока не представляют себе, как можно объединить столь разноплановые структуры, как ПФР, ФОМС и ФСС. Хотя всё возможно, было бы желание и соответствующее указание, говорят они.
О том, что объединение трёх фондов может получить право направлять временно неиспользуемые средства на коммерцию, сообщил News.ru первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ).
Идея о слиянии трёх фондов была высказана в 2018 году на Гайдаровском форуме Татьяной Голиковой, возглавлявшей тогда Счётную палату. Она подчёркивала, что фонды — это, по сути, некоммерческие организации, распоряжающиеся бюджетными деньгами и выполняющие определённые государственные функции, и заявила, что из них можно создать единую управленческую структуру с единым расходным бюджетом. Он был бы внутри разделён на части, которые связаны с обеспечением социального страхования, выплатами пенсий и нуждами здравоохранения. В кулуарах и на уровне экспертов тема обсуждалась весь 2018 год, и уже в январе 2019-го председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что ПФР обсуждает варианты изменения своей организационно-правовой формы. Среди них — преобразование фонда в публично-правовую компанию или в государственную некоммерческую организацию.
Однако появились и негативные отклики: в мае 2019-го ФОМС предупредил, что его вероятное слияние с Пенсионным фондом грозит нарушением целостности системы здравоохранения и ростом социальной напряжённости в стране. Эксперты недоумевали, почему началась такая активная дискуссия по столь теоретической проблеме. Основной причиной являлось то, что туда может перейти «политик, женщина-парламентарий», сообщил News.ru источник в Госдуме. Между тем сейчас в обеих палатах парламента насчитывается более 100 женщин.
При этом сама по себе тема объединения активно обсуждается среди думских фракций и в правительстве, сообщил News.ru председатель профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Но вопрос не только в деньгах, но и в способности руководства нового ПАО или объединённого фонда эффективнее справляться с огромным количеством полномочий, которые будут у гипотетической объединённой структуры, напомнил депутат.
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования — они помимо того что страхователи и собирают взносы со стороны работодателей, также являются операторами определённых государственных функций. Пенсионный фонд выплачивает материнский капитал, назначает социальные пенсии, оплачивает другие государственные пенсии, определяет и выплачивает доплату к пенсии до прожиточного минимума неработающим пенсионерам. Фонд социального страхования, кроме того что является страхователем и оплачивает больничные, отпуск по уходу за ребёнком и лечение травм на производстве, выделяет технические средства реабилитации. Поэтому надо понимать, какая будет конечная цель такого объединения, и только потом принимать решение, — сообщил Нилов.
В комитете Госдумы по охране здоровья сомневаются, что создаваемый мегафонд сможет быстро наладить контроль за всеми процессами в России, и не уверены в необходимости объединения трёх внебюджетных фондов в один. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).
Так что большинство фракций не уверены в необходимости такого объединения и без того неплохо, по оценкам депутатов, работающих фондов. В разговоре с корреспондентом News.ru опрошенные депутаты положительно отзывались о качестве сегодняшней работы внебюджетных фондов и том, как они исполняют поставленные перед ними задачи. Но вопросы в Госдуме всегда решаются не фракционным, а депутатским большинством, так что ключевым становится мнение самого крупного депутатского объединения — «Единой России». На вопрос корреспондента News.ru первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил:
Так что обсуждение пока остаётся кулуарным. Но никто из экспертов, связанных с Госдумой, не сомневается, что если решение в пользу объединения трёх фондов и будет, то оно может быть принято достаточно быстро.
В соответствии с подписанными законами о внебюджетных фондах в 2019 году их совокупные доходы по плану составят 11,463 трлн рублей. Доходы Пенсионного фонда составят 8,612 трлн, в них войдут трансферты из федерального бюджета в объёме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — 1,9 трлн. Доходы ФОМС предусмотрены в сумме 2,098 трлн рублей. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда социального страхования на 2019 год составляет 753 млрд рублей.