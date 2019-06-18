На базе сразу трёх внебюджетных фондов — Пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования — может быть создан единый социальный мегафонд или же ПАО с бюджетом, превышающим 10 трлн рублей. Возглавить же его может представительница парламента, утверждают источники в Госдуме.

Не исключено, что в случае принятия решения о создании нового объединения оно сможет использовать размещённые на его счетах деньги не только на пенсии, больничные и прочие выплаты, но и направлять временно неиспользуемые средства на коммерческие проекты для получения прибыли.

Судя по словам представителей профильных комитетов Госдумы — бюджетного, социального и медицинского — депутаты в курсе существования идеи единого социального фонда, но пока не представляют себе, как можно объединить столь разноплановые структуры, как ПФР, ФОМС и ФСС. Хотя всё возможно, было бы желание и соответствующее указание, говорят они.

О том, что объединение трёх фондов может получить право направлять временно неиспользуемые средства на коммерцию, сообщил News.ru первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ).

Разные вопросы поднимаются в связи с идеей объединения. Возможно, появится новое ПАО, которое получит возможность свободно использовать деньги. Однако пока такого решения нет. Валентин Шурчанов первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам

Идея о слиянии трёх фондов была высказана в 2018 году на Гайдаровском форуме Татьяной Голиковой, возглавлявшей тогда Счётную палату. Она подчёркивала, что фонды — это, по сути, некоммерческие организации, распоряжающиеся бюджетными деньгами и выполняющие определённые государственные функции, и заявила, что из них можно создать единую управленческую структуру с единым расходным бюджетом. Он был бы внутри разделён на части, которые связаны с обеспечением социального страхования, выплатами пенсий и нуждами здравоохранения. В кулуарах и на уровне экспертов тема обсуждалась весь 2018 год, и уже в январе 2019-го председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что ПФР обсуждает варианты изменения своей организационно-правовой формы. Среди них — преобразование фонда в публично-правовую компанию или в государственную некоммерческую организацию.

Однако появились и негативные отклики: в мае 2019-го ФОМС предупредил, что его вероятное слияние с Пенсионным фондом грозит нарушением целостности системы здравоохранения и ростом социальной напряжённости в стране. Эксперты недоумевали, почему началась такая активная дискуссия по столь теоретической проблеме. Основной причиной являлось то, что туда может перейти «политик, женщина-парламентарий», сообщил News.ru источник в Госдуме. Между тем сейчас в обеих палатах парламента насчитывается более 100 женщин.

При этом сама по себе тема объединения активно обсуждается среди думских фракций и в правительстве, сообщил News.ru председатель профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Вопрос слияния фондов обсуждался в кулуарах правительства. Моя позиция заключается в следующем: надо понимать конечную цель. Если это приведёт к сокращению аппарата, сокращению трат на содержание, на обслуживание — это один разговор. Если такая цель достигнута не будет, а любая реформа потребует затрат, то возникает вопрос, зачем это делать. Ярослав Нилов председатель профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Но вопрос не только в деньгах, но и в способности руководства нового ПАО или объединённого фонда эффективнее справляться с огромным количеством полномочий, которые будут у гипотетической объединённой структуры, напомнил депутат.

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования — они помимо того что страхователи и собирают взносы со стороны работодателей, также являются операторами определённых государственных функций. Пенсионный фонд выплачивает материнский капитал, назначает социальные пенсии, оплачивает другие государственные пенсии, определяет и выплачивает доплату к пенсии до прожиточного минимума неработающим пенсионерам. Фонд социального страхования, кроме того что является страхователем и оплачивает больничные, отпуск по уходу за ребёнком и лечение травм на производстве, выделяет технические средства реабилитации. Поэтому надо понимать, какая будет конечная цель такого объединения, и только потом принимать решение, — сообщил Нилов.

В комитете Госдумы по охране здоровья сомневаются, что создаваемый мегафонд сможет быстро наладить контроль за всеми процессами в России, и не уверены в необходимости объединения трёх внебюджетных фондов в один. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Вопрос, касающийся объединения фондов в один, также неоднозначен. С одной стороны, эффективное объединение фондов приведёт к снижению определённой массы издержек. С другой же стороны, объединение может привести к созданию такой огромной махины, эффективно управлять которой просто будет невозможно, и тогда все усилия и положительные начинания пропадут даром. Федот Тумусов заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья

Так что большинство фракций не уверены в необходимости такого объединения и без того неплохо, по оценкам депутатов, работающих фондов. В разговоре с корреспондентом News.ru опрошенные депутаты положительно отзывались о качестве сегодняшней работы внебюджетных фондов и том, как они исполняют поставленные перед ними задачи. Но вопросы в Госдуме всегда решаются не фракционным, а депутатским большинством, так что ключевым становится мнение самого крупного депутатского объединения — «Единой России». На вопрос корреспондента News.ru первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил:

Фракция «Единая Россия» не рассматривала вопрос объединения трёх внебюджетных фондов. Андрей Исаев первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности

Так что обсуждение пока остаётся кулуарным. Но никто из экспертов, связанных с Госдумой, не сомневается, что если решение в пользу объединения трёх фондов и будет, то оно может быть принято достаточно быстро.

В соответствии с подписанными законами о внебюджетных фондах в 2019 году их совокупные доходы по плану составят 11,463 трлн рублей. Доходы Пенсионного фонда составят 8,612 трлн, в них войдут трансферты из федерального бюджета в объёме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — 1,9 трлн. Доходы ФОМС предусмотрены в сумме 2,098 трлн рублей. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда социального страхования на 2019 год составляет 753 млрд рублей.