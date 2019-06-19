https://static.news.ru/photo/03149cba-92a0-11e9-89e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.ormeto-yumz.ru

Ситуация на АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Южно-Уральский машиностроительный завод) в Орске Оренбургской области является абсурдной. Об этом заявил во время визита в город замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

В правительстве России и министерстве вопрос с ОРМЕТО-ЮУМЗ на постоянном контроле. Это вообще абсурд, что до такого довели предприятие. И в этом вина в первую очередь руководства завода. Столько контрактов завод потерял — мы весь пакет просмотрели, — цитирует Осьмакова издание Vestirama .

Замглавы Минпромторга отметил, что обозначены «20 тендеров, в которых ЮУМЗ может принять участие уже этой осенью».

Мы приложим максимум усилий, чтобы предприятие получило контракты. В июле завод примет на работу около 700 человек. Они подготовят завод к работе. По итогам тендеров, которые будут разыграны в сентябре-октябре, на работу пригласят достаточное количество специалистов, — отметил Василий Осьмаков.

При этом замминистра добавил, что «набирать людей до советских показателей в 14 тысяч никто не сможет», поскольку в наши дни это, по мнению Осьмакова, «нецелесообразно».

Но продукция завода всегда найдёт покупателя. А значит, производство будет работать, — резюмировал замглавы Минпромторга.

Как писал News.ru, в конце мая на базе ЮУМЗа было создано новое предприятие ООО «Уралмаш — Горное оборудование». До этого руководство завода издало приказ о полном сокращении трудового коллектива.

В конце марта бывший рабочий ЮУМЗа Евгений Сидоров опубликовал в Сети видеообращение к президенту Владимиру Путину. Рабочий призвал главу государства обратить внимание на ситуацию с предприятием, а также на отсутствие перспектив в городе, где разрушены основные производства. До этого трудящиеся завода писали главе государства, предупреждая его о возможном социальном взрыве в регионе.