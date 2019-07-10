https://static.news.ru/photo/9dc4d7da-a2e9-11e9-b236-fa163e074e61_1024.jpg Александр Субботин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин в интервью News.ru рассказал о борьбе с контрафактом внутри ЕАС.

Решаем эту проблему. Самое главное, что её заметили, и все начали с ней бороться. Все понимают, что проблема даже не в производителях, а в тех, кто пытается на полку выставить не то, что на самом деле под этикеткой хранится, — сказал Субботин.

По его словам, на ситуацию обратили внимание не только на уровне производства, но и в плоскости силовых структур.

Субботин отметил, что в настоящее время начинают «разворачиваться боевые действия» по вытеснению контрафакта не только с полок магазина, но и из экономики для того, чтобы потребитель знал, что он покупает.

Александр Субботин «на полях» второго Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), который проходит в Екатеринбурге, дал эксклюзивное интервью News.ru.