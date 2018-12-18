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Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря

Наталья Селиверстова/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

Минфин России планирует разместить 19 декабря облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 25,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно планам Минфина, будут размещены ОФЗ серии 26 223 с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд рублей, ОФЗ серии 26 214 с погашением в мае 2020 года объёмом 10 млрд рублей, а также ОФЗ серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,1 млрд рублей

Предыдущие аукционы состоялись 12 декабря, ведомству удалось разместить ОФЗ двух серий в объёме 13,6 млрд рублей, совокупное предложение составило 21,2 млрд рублей.

Всего в четвёртом квартале 2018 года Минфин намеревается привлечь 310 млрд рублей. Так, объём облигаций со сроком погашения до пяти лет включительно должен составить 125 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 110 млрд рублей, от 10 лет — 75 млрд рублей.


#МИНФИН #госдолг #аукцион #офз
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