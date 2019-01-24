Кто уводил в офшоры госгранты на модернизацию

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Андрей Вавилов

Бенефициаром может оказаться бывший «казначей Ельцина»

Счётная палата РФ зафиксировала увод государственных вложений, предназначенных на развитие высоких технологий в офшорные структуры. Деньги, выделенные Минкомсвязи на создание «робота-финансиста» были переведены компании, зарегистрированной на Каймановых островах. До того как следы её собственников затерялись в офшорных зонах, последним владельцем был «казначей Ельцина», бывший первый замминистра финансов России. Он уже был фигурантом громкого дела о хищении государственного кредита, выделенного корпорации «МиГ» на производство и поставку в Индию боевых самолетов.

Формально российское предприятие

«Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» известный также как акционерное общество «Росинфокоминвест» за десять лет работы не выполнил своих функций. Об этом говорится в отчете Счётной палаты, опубликованном 24 января. Фонд создавался как инструмент модернизации и государственного инвестирования в информационные технологии. С 2014 года его возглавляет Павел Родионов.

«Задачи Общества, как финансового института развития, не выполняются, полноценная инвестиционная деятельность отсутствует. За 10 лет „Росинфокоминвест“ инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 млн руб. при плане 1,2 млрд руб.», — отметила на коллегии зампред Счётной палаты Вера Чистова.

По её словам, при создании «Росинфокоминвеста» планировалось, что вложенные в его уставный капитал 1,45 млрд руб. будут возвращены в федеральный бюджет в результате продажи акций созданных предприятий частным инвесторам. Также власти рассчитывали, что деятельность фонда принесёт бюджету дополнительный доход в размере 813 млн руб. Но за десять лет, предприятие принесло всего 44,8 млн руб. дивидендов, а его активы в долларовом эквиваленте уменьшилась на 60%.

Единственный проект в который «Росинфокоминвест» действительно вложил государственные деньги оказался, по словам Чистовой, крайне подозрительным. Речь идет о проекте RoboETF — компьютерной системе инвестиционного консультирования, то есть об искусственным интеллекте, который будет рекомендовать вкладчикам, на что потратить деньги. На создание компании для разработки этой системы «Росинфокоминвест», как говорилось в двухлетней давности пресс-релизе, собирался потратить в перспективе 300 млн руб. В 2017-году он вложил 75 млн руб., полная сумма инвестиций нигде не называлась. News.ru

Проверка Счётной палаты показала, что финансирование проекта осуществлялось через компанию АО «Робоинвест», специально созданную в 2017 с офшорным соинвестором. Через эту фирму средства переводились компании ООО «Управляющая компания «ФИНЭКС Плюс» у которой оказались права на проект.

«Однако вместо запланированной передачи денежных средств „ФИНЭКС плюс“ по факту 98% уставного капитала созданного АО „Робоинвест“ (148 млн руб.) было перечислено на счёт компании, зарегистрированной на Каймановых Островах, не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей и являющейся опосредованным владельцем „ФИНЭКС Плюс“. Возврат денежных средств в Российскую Федерацию документально подтвержден лишь на 50%», — говорится в сообщении Счётной палаты.

В начале 2018 года «Росинфокоминвест» досрочно вышел из проекта, вернув себе 87,7 млн руб. через иностранную страховую компанию. При этом, по утверждению Счётной палаты коэффициент окупаемости инвестиций составил минус 1,8%.

«Таким образом, расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млн рублей и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции», — констатировала Вера Чистова.

По итогам проверки коллегия СП решила направить информационные письма в правительство РФ и Минкомсвязи, а также обратиться в ФАС. Отчет о результатах проверки также направлены в Госдуму и Совет Федерации. При этом, Чистова заявила, что целесообразность дальнейшего существования «Росинфокоминвеста» сомнительна.

Казначей Ельцина

News.ru попытался разобраться в структуре собственников компаний, в которые «Росинфокоминвестом» вкладывались государственные деньги, и получил любопытные результаты. Для разработки робота — финансового консультанта государственный фонд создал компанию АО «Робоинвест», чей офис располагался в одной из башен Москва-Сити.

Сейчас эта компания принадлежит пополам двум структурам — московской АО «Регион Эссет Менеджмент» и фирме «ФИНЭКС ХОЛДИНГ (БИ ВИ АЙ) ЭЛ. ПИ», зарегистрированной в офшорной зоне на Британских Виргинских островах (это закрытая юрисдикция, законными путями владельцев компании узнать невозможно — News.ru).

Первая — «Эссент Менеджмент» относится к активам компании «Регион» и её владельцу Сергею Сударикову. Это одна из крупнейших в стране инвестиционных групп, созданная в 1995 году. Ей, к примеру, принадлежит 42-этажное здание на улице Беговой в Москве, где находится в том числе офис ТНК-BP. По состоянию на 31 декабря 2015 года капитал группы составил 141,64 млрд руб., объем активов в доверительном управлении — 243,68 млрд руб.

В Едином государственном реестре юрлиц News.ru не удалось найти упоминания о доли государственного фонда в «совместном» предприятии АО «Робоинвест». Сам «Росинфокоминвест» сообщал, что сделка по запуску проекта RoboETF была закрыта в апреле 2017 года. Согласно пресс-релизу, «Росинфокоминвест» и «ФИНЭКС» вложили по 75 млн руб. Однако, судя по справке базы данных СПАРК, «Робоинвест» был создан за месяц до этого — в марте 2017 года с равными долями «ФИНЭКС» и «Регион Эссет Менеджмент», по 75 млн рублей. О доле государственной структуры ни слова.

Далее, как сообщает Счётная палата, государственные вложения из «Робоинвеста» были переведены ООO «Управляющая компания «ФИНЭКС Плюс», у которой почему-то оказались права на проект робота-консультанта. Ее связь с офшорной компанией «ФИНЭКС ХОЛДИНГ», которая имеет половину в капитале «Робоинвеста» доказать нельзя, но имеет смысл обратить внимание на схожесть названий.

Управляющая компания «ФИНЭКС Плюс» сама по себе интересная организация. Сейчас она принадлежит фирме ФИНЭКС ЕТФ (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД, которая зарегистрирована на Каймановых островах. До этого она была оформлена другую офшорную структуру. А последним физическим лицом, официально владевшим «ФИНЭКС Плюс», до того, как в 2012 году следы ее собственников затерялись в офшорах, был Андрей Петрович Вавилов. Ему принадлежала доля в 22,6 млн руб. или 68% уставного капитала компании. Дмитрий Астахов/ТАСС Сергей Собянин, Дмитрий Медведев и Андрей Вавилов

Это тот самый Андрей Вавилов, который с 1992 по 1997-й года был первым заместителем министра финансов России. В этом качестве представлял государство в совете директоров «Газпрома». В 1996 году он был также казначеем избирательной кампании Бориса Ельцина, за что получил официальную благодарность избранного на второй срок президента. Позднее был связан с банковским и нефтяным бизнесом. С начала нулевых годов долгое время был сенатором от Пензенской области, входил в комитет по правовым и судебным вопросам.

С его именем связано немало скандалов. В апреле 1997 года Вавилов проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на сумму в $231 млн. Эти деньги были выделены авиакорпорации «МиГ» на производство боевых самолётов для поставок в Индию. Как раз в этом году Вавилов ушел в отставку с поста замминистра.

В 2007 году он стал обвиняемым по этому уголовному делу. Как писала газета «Коммерсантъ»: «Следствие пришло к выводу, что Вавилов, занимавший пост первого заместителя министра финансов, совершил хищение и злоупотреблял служебным положением. В 1997 году Вавилов организовал выделение из бюджета кредита в размере 231 миллиона долларов МАПО МиГ якобы для производства самолётов МиГ-29. Однако соглашение с Индией о поставке истребителей, заключённое в 1992 году, к тому времени перестало выполняться. Эта сумма в результате сложной финансовой схемы попала на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и Латвии».

Летом 2008 года Андрей Вавилов дал согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, а именно в связи с истечением десятилетнего срока давности привлечения его к уголовной ответственности. Кресло сенатора он после этого еще на два года за собой сохранил.

Сразу после окончания сенаторских полномочий, в июле 2010 года по приглашению помощника президента Аркадия Дворковича Вавилов стал членом Комиссии по модернизации и технологическому развитию.