https://static.news.ru/photo/6f518f62-91ee-11e9-a039-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Второй раз за три года производится замена гранитных блоков возле здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве. В мэрии столицы объяснили, что работы необходимы из-за аварийного состояния лестницы, у которой разрушилось или вовсе отсутствует бетонное основание.

Информационного щита на месте работ нет. Рабочий у ограждения не смог ответить, какая организация ведёт демонтаж и где он работает, пишет « Коммерсант ».

В столичном департаменте капитального ремонта необходимость заменить лестницу на «единые массивные ступени толщиной 120 мм со скрытой системой крепления» объяснили аварийным состоянием лестницы из-за разрушения бетонного основания.

Новую лестницу выложат плитами из гранита габбро с сохранением её первоначальной формы. На вопрос о стоимости работ и проведённых конкурсах московские чиновники заявили, что «все данные есть в открытом доступе». Однако, как отмечается в публикации, на сайте госзакупок этой информации не оказалось.

В столичном департаменте подтвердили, что в 2016 году на лестнице проводился ремонт. Издание обнаружило на сайте госзакупок два закрытых конкурса на работы по благоустройству вблизи Кремля на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей. Перечень работ, их стоимость и подрядчики доступны только тем, кто имеет право на ознакомление с государственной тайной.

Со ссылкой на знакомого с ситуацией источника «Коммерсант» отмечает, что благоустройство у РГБ проводили и проводят по закрытому тендеру на работы вокруг Кремля. И разглашать их условия московские власти не могут.

На условиях анонимности прораб стройплощадки сообщил, что гранит на лестнице в настоящее время якобы меняет компания «Росдорпроект», а три года назад она также была причастна к починке покрытия.

В едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) имеется ООО «РосДорПроект» из Петербурга. Эта компания с апреля находится в процессе ликвидации. Она занимается подготовкой стройплощадок, строительством зданий и отделочными работами. Кроме этого, у предприятия из Северной столицы имеется лицензия Минкульта на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия.

Снимки разобранной лестницы и мусора на месте ступеней возле РГБ 15 июня опубликовал в Facebook историк и краевед Александр Фролов. По его словам, несколько лет назад гранит на этом месте перекладывали во время ремонта покрытия и исправления неровностей лестницы. Он отметил, что у библиотеки имени Ленина меняют гранит, «которому сносу нет, который недавно переложен заново».

Как писал News.ru, в результате дождя 16 июня был затоплен склон у футбольного стадиона «Волгоград Арена». Канализация не сумела справиться с ливнем и развалилась, несмотря на ремонт в 2018 году. На возведение объекта было потрачено 16,367 млрд рублей.