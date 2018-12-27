Финансовый супермаркет появится в России

https://news.ru/storage/news/e817da8afd939879568b1cc0e04ad3ed/aeb24ce3-5af1-4040-804c-170f5291e655_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

В России может появиться супермаркет финансовых продуктов, который позволит гражданам инвестировать свободные средства при помощи электронных платформ. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из пояснительной записки, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности, платформа объединит продукты разных банков, страховых компаний и других организаций. Таким образом, россияне смогут дистанционно получать необходимые им финансовые услуги и продукты.

Оператор, который будет создан в форме хозяйственного общества, будет проводить расчёты через специальный счёт или сервис быстрых платежей Центробанка и иметь минимум 100 миллионов рублей на собственных счетах.

Изначально планировалось, что система заработает в середине февраля 2019 года, однако из-за долгого согласования принятие законопроекта затянулось.

Ранее News.ru писал о том, что Банк России разрабатывает «Маркетплейс». Регулятор запускает его вместе с Московской Биржей и Национальным расчётным депозитарием, которые обеспечивают инфраструктуру маркетплейса. Также в проекте участвуют агрегаторы — интернет-порталы, которые позиционируют себя как финансовые супермаркеты.