Россия в 2018 году стала мировым лидером по распродаже долларовых активов, значительно опередив Китай. Она также нарастила расчёты в альтернативных валютах, прежде всего, в юане, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ). По оценкам опрошенных News.ru экспертов, всё это на руку отечественной экономике, которая становится всё более независимой от американской валюты.

В ожидании очередного раунда санкций Банк России продал существенную часть резервов, номинированных в долларах, — более $100 млрд. Основной объём пришёлся на II квартал прошлого года. В целом развивающиеся страны реализовали долларовые резервы на сумму $200 млрд, причём Китай — второй в списке крупнейших продавцов — избавился от соответствующих активов на $60 млрд. Доля других валют в мире выросла на 0,5 п.п., главным образом за счёт приобретения российскими госструктурами и компаниями юаня.

Кроме того, Россия вошла в число основных импортёров евроналичности, отмечено в докладе ЕЦБ. Начиная с 2015 года наблюдалось снижение поставок банкнот евро за пределы Еврозоны, но в 2018-м эта тенденция изменилась на противоположную, чему способствовал усилившийся спрос со стороны Москвы. Всего на страны Восточной Европы приходится 26% всех импортированных из ЕС евробанкнот. Аналитики ЕЦБ также отметили, что россияне всё чаще переводят свои сбережения из долларов в рубли или в другие иностранные валюты. В Минфине на просьбу «Известий» оценить темпы дедолларизации сообщили, что ситуацию иллюстрирует снижение внешнего долга российского частного сектора с $651 млрд до санкций в начале 2014 года до $400 млрд на 1 апреля 2019-го.

Польза для экономики

По словам заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, Россия в 2018-м вполне ожидаемо стала мировым лидером по объёмам продаж долларовых активов и одним из основных импортеров евроналичности. В первую очередь это связано с курсом дедолларизации, который был обозначен несколькими годами ранее. Для отечественной экономики этот процесс полезен: уход от доллара делает её независимой от американской валюты и позволяет развиваться без оглядки на действия США, порой губительные.

Если говорить о населении и бизнесе, то здесь наблюдается ровно та же тенденция. Большинство граждан переводят свои долларовые вклады в евро и рубли, и это — прогресс в общенациональном масштабе. Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо-Банка

Европейцы прагматичны

Сам по себе так называемый процесс дедолларизации и увеличения объёма внешнеторговых расчётов между ЕС и Россией в национальных валютах — только на руку российской экономике и европейскому бизнесу, считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. По его словам, это подтверждают не только двусторонние инвестиционные и торговые потоки, об этом также заявляют европейские политики, стремящиеся получить от РФ больше выгодных для стран ЕС контрактов и заказов, несмотря на действующие санкции США. Европейцы прагматичны, и если они настроены вести внешнеторговые расчёты с Россией в рублях и евро, так тому и быть.

Вот только российское население и бизнес не собираются пока расставаться с долларом. Он остаётся для них удобным финансовым инструментом, который позволяет простым людям сберегать деньги, а предпринимателям — инвестировать прибыли за пределами страны. Так что исторически сложившийся тренд пока не сломан. Роман Блинов руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

Это политическое решение

По словам старшего аналитика «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Анны Бодровой, всё то, о чем сообщает ЕЦБ, укладывается в общую канву дедолларизации российской экономики. Здесь нет ничего удивительного: программа была объявлена властями РФ и реализована. Это политическое решение, а они быстро получают ход.

Экономика — живая структура, поэтому смещение интересов в пользу тех или иных активов — нормальное явление. Вопрос диверсификации витал в воздухе, но в данном случае всё было проведено без промедлений, агрессивно и в сопровождении соответствующей риторики. Хорошо это или плохо, покажет время.

Для бизнеса и населения доллар своей актуальности так и не потерял: отказываясь от него, государство не предложило ничего взамен. Доллар, в конце концов, остаётся мировой валютой резервирования. У граждан есть доверие к американской валюте и нет альтернатив. Анна Бодрова старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“»

Результаты противоречивы

Оценить реальные последствия дедолларизации сложно: несмотря на очевидные успехи на государственном уровне, результаты банковской активности достаточно противоречивы, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, хотя ЦБ и отчитывается о сокращении долларовых активов, происходит это из-за вывода средств российских банков в зарубежные юрисдикции. Так, с начала года общий объём средств на иностранных счетах увеличился почти на 30% до $61 млрд, а общий чистый отток капитала из страны ускорился почти в два раза. И это — вопреки повышенному спросу на отечественные ОФЗ со стороны иностранцев.

Таким образом, страна лишается капитала, который вместо российских активов уходит в зарубежные. Безусловно, спрос на доллары со стороны граждан сохранится: высокая инфляция заставляет искать пути сохранения сбережений, и, пожалуй, самым простым и эффективным остается американская валюта. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Ускоренная конвертация долларовых резервов России в евро, в юани и в золото была проведена своевременно, говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Пусть это и случилось под дамокловым мечом американских санкций, этот шаг следовало сделать непременно. В противном случае наша с трудами накопленная «подушка безопасности» в последующие годы элементарно просела бы в цене по реальной покупательной способности - в расчётах с большинством стран, с которыми Россия торгует, и где уровень цен на большинство товаров определяется отнюдь не долларом. И так произошло бы, поскольку американская валюта явно либо уже прошла, либо в течение 6-9 месяцев вот-вот пройдёт свою пиковую стоимость.

Это поможет сберечь отнюдь не лишние деньги

По словам Капустянского, можно только приветствовать тот факт, что ряд представителей крупного российского бизнеса предпочитает держать всё больше свободных денег, накоплений не в долларах, а в других валютах – евро, юанях, даже в канадских и австралийских долларах. В конечном счёте это принесёт нашей экономике только пользу, поможет сберечь много отнюдь не лишних денег, которые постепенное удешевление долларов просто бы «съело».

Эти деньги будут только прибавлять в покупательной способности: ими через два-три года можно будет оплатить поставки в более крупных объёмах, нежели сегодня. Так что это снизит издержки и увеличит маржу прибыли с выгодой не менее 10-12%. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum:

Бизнесу помельче куда привычнее по инерции продолжать взаиморасчёты в долларах, отмечает Капустянский. Ситуация изменится, только когда будут даны льготы, преференции для недолларовых расчётов со стороны государства. И когда одновременно будет создана простая, доступная линейка биржевых инструментов для хеджирования рисков: ведь сейчас все фьючерсы, отслеживающие цены на металлы, пшеницу, кофе, да на буквально любую продукцию - номинированы в долларах. Аналогично и население, привыкшее к долларам, очень в этом плане консервативно. Гражданину с долларовым вкладом в каком-нибудь большом банке, понятно, что опасаться потери своего долларового вклада «из-за санкций» нечего: рядовых граждан это не коснётся, и они в любом случае смогут получить назад своё. И даже когда курс доллара несколько раз продемонстрировал всем желающим, что он не желает подниматься уже выше 70 рублей, люди не поспешили пока перевести свои долларовые вклады в рублёвые.