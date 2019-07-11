https://static.news.ru/photo/88042b5c-a3cb-11e9-bf4c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Оперативный контроль за финансовым исполнением нацпроектов практически недоступен для российской общественности. Минфин планирует только осенью начать публиковать эту информацию.

Публикация информации в части бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов на Едином портале бюджетной системы планируется осенью текущего года, — сообщили РБК в Минфине.

В настоящее время сотрудники министерства думают над составом информации, подлежащей публикации и периодичности её выхода. Как сообщает издание, сейчас только Федеральное казначейство ежемесячно публикует отчёты, но получить из них ясное представление о выполнении поставленных президентом задач практически невозможно.

Как писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала новое направление своей работы. По словам замруководителя ведомства Андрея Цариковского, оно займётся желающими незаконно обогатиться на национальных проектах. Представитель ФАС пояснил, что в нацпроекты вкладываются триллионы рублей. В связи с этим вокруг них начинают формироваться картели.