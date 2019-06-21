https://static.news.ru/photo/a5c50038-940a-11e9-8a26-fa163e074e61_1024.jpg Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала новое направление своей работы. По словам замруководителя ведомства Андрея Цариковского, оно займётся желающими незаконно обогатиться на национальных проектах.

Представитель ФАС пояснил, что в нацпроекты вкладываются триллионы рублей. В связи с этим вокруг них начинают формироваться картели, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что министры, курирующие национальные проекты, несут персональную ответственность за их реализацию. Он отметил, что такой подход необходим в данной работе.