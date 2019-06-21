Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала новое направление своей работы. По словам замруководителя ведомства Андрея Цариковского, оно займётся желающими незаконно обогатиться на национальных проектах.
Представитель ФАС пояснил, что в нацпроекты вкладываются триллионы рублей. В связи с этим вокруг них начинают формироваться картели, передаёт
Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что министры, курирующие национальные проекты, несут персональную ответственность за их реализацию. Он отметил, что такой подход необходим в данной работе.