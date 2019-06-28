https://static.news.ru/photo/bc72bd70-99a0-11e9-bd9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Снижение темпов роста потребительского кредитования в России снизит его вклад в рост ВВП в краткосрочной перспективе, однако благотворно скажется на показателе в долгосрочном периоде. К таким выводам пришли аналитики Банка России в опубликованном докладе.

В материалах ЦБ отмечается, что рост потребкредитования до недавних пор оказывал поддержку росту ВВП и потребления.

Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведёт к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочном периоде, — следует из доклада.

Эксперты регулятора отмечают, что именно рост необеспеченного потребительского кредитования в I квартале текущего года позволил российскому ВВП остаться в зоне роста.

По данным ЦБ, к началу мая задолженность по необеспеченным потребительским кредитам достигла 7,9 трлн рублей, увеличившись за год на 25,3%.

Как ранее писал News.ru, предложения сенаторов об отмене НДС при продаже гражданам золотых слитков, а также об освобождении от НДФЛ доходов от операций по металлическим счетам являются новым инструментом, который позволит гражданам сохранить свои сбережения. Такое мнение озвучил президент СРО «НАПКА», председатель Совета СРО «МиР», ранее — исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.