https://static.news.ru/photo/2253d2fe-89a3-11e9-83f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Предложения сенаторов об отмене НДС при продаже гражданам золотых слитков, а также освобождении от НДФЛ доходов от операций по металлическим счетам являются новым инструментом, который позволит гражданам сохранить свои сбережения. Такое мнение озвучил президент СРО «НАПКА», председатель Совета СРО «МиР», ранее – исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

По его словам, если указанные законопроекты будут приняты и вступят в силу, у граждан РФ появится ещё один инструмент для сохранения своих сбережений. В настоящее время наиболее распространённый инструмент – это доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, японские йены и иные денежные единицы (вплоть до самых экзотических), которые в глазах населения не подвержены тому обесцениванию, за который они принимают изменение курса рубля к этим валютам, полагает он.

Мехтиев считает, что суть наиболее интересных для банковской системы РФ предложений сводится к двум тезисам - если «валютные» счета физических лиц в банках РФ подлежат страхованию «от государства» в сумме до 1,4 млн рублей, то почему такая же защита не представляется рублёвым накоплениям граждан, номинированным не в иностранной валюте, а в граммах какого-то драгоценного металла и «лежащим» на обезличенных металлических счетах? И второй тезис - если, так называемая, «курсовая разница» по «валютным» счетам физических лиц в банках РФ не является тем доходом, с которого надо платить по итогам года налог на доходы физических лиц, то почему такой налог надо платить с рублёвых накоплений граждан, номинированных не в иностранной валюте, а в граммах какого-то драгоценного металла и «лежащих» на обезличенных металлических счетах?

В таком ключе данные предложения были озвучены руководством Ассоциации российских банков в ноябре 2014 года в стенах Совета Федерации на одном из заседаний Межрегионального банковского Совета, отмечает эксперт.

По его мнению, уравнивание «прав» средств на обезличенных металлических счетах с «правами» иностранной валюты не поможет резкому росту накоплений населения - за те же последние 10 лет цена на тройскую унцию золота в долларах США, несмотря на все колебания изменилась не слишком существенно.

В то же время, по мнению Мехтиева, в долгосрочной перспективе у населения будет гораздо меньше причин хранить средства «под матрасом», подвергая их, в том числе и иным рискам, чем в кредитных организациях.

Чистый спрос населения России на наличные доллары упал с января 2018 года почти в пять раз — до $382 млн по итогам апреля 2019-го, следует из материалов Центробанка. Интерес к евро напротив возрос в 2,2 раза. В нынешних условиях гражданам всё сложнее находить товары и услуги, которые можно оплатить долларами, а развитие туризма с ЕС подталкивает к покупкам валюты союза, объясняют эксперты, опрошенные News.ru.