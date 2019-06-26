Чистый спрос населения России на наличные доллары упал с января 2018 года почти в пять раз — до $382 млн по итогам апреля 2019-го, следует из материалов Центробанка. Интерес к евро напротив возрос в 2,2 раза. В нынешних условиях гражданам всё сложнее находить товары и услуги, которые можно оплатить долларами, а развитие туризма с ЕС подталкивает к покупкам валюты союза, объясняют эксперты, опрошенные News.ru.

Россияне продолжают терять интерес к наличным долларам. Спрос граждан на американскую валюту понизился с января 2018-го по апрель 2019-го до $382 млн за месяц, или практически в пять раз. Это второй наименьший показатель за указанный период, лишь в январе этого года спрос на доллары быль ещё меньше — $204 млн. Параллельно с этим у населения растёт потребность в наличных евро, такие данные следуют из материалов ЦБ. В случае с европейской валютой месячный спрос на неё увеличился в 2,2 раза за 16 месяцев, достигнув €768 млн в апреле против €383 млн в январе 2018-го.

Например, только в апреле этого года чистый спрос россиян на доллары снизился на 27%, а на евро — вырос на 17%. Общий же интерес к инвалютам во втором месяце весны оказался практически таким же, как и в марте, составив $1,2 млрд (в эквиваленте).

Clara Margais/dpa/Global Look Press

Спрос физлиц на любую наличную инвалюту формируется в России в основном с целью сбережения и покрытия туристических расходов, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Интерес к долларам в последние годы тесно связан с ожиданиями населения об ослаблении рубля, продолжает эксперт. Так, последний всплеск спроса на наличные доллары произошёл во второй половине 2018 года, вспоминает он. Нынешняя крепость рубля, снижение геополитической риторики и резкий разворот ФРС США в сторону смягчения монетарной политики не способствуют формированию девальвационных ожиданий в нашей стране, рассуждает Попов.

Спрос же на наличные евро подталкивается расширением самостоятельного туризма в Европу, полагает эксперт. Так, по данным Росстата, доля поездок, в которых могут быть использованы евро, составляет почти 39% от всех путешествий граждан.

Кроме того, это связано и с валютной структурой покупок россиян за рубежом, добавляет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

, — продолжает он.

Тем не менее доллар остаётся основным средством «наличного» накопления у россиян, убеждён Покатович. С учётом того, что сейчас благосостояние населения продолжает снижаться, можно предположить, что у граждан РФ попросту не хватает средств на покупку долларов с целью увеличения сбережений в иностранной наличности, продолжает аналитик.

В такой ситуации устойчивый спрос на евро, вероятно, демонстрируют лишь те экономические субъекты, чей уровень доходов позволяет найти применение данным валютным покупкам, например совершить поездку за границу, — заключает он.

Спрос на наличные евро, вероятно, останется стабильным, прогнозирует Денис Попов из Промсвязьбанка. Усиление девальвационных ожиданий возможно ближе к концу 2019 года на фоне вероятного снижения цен на нефть в диапазон $50–60 за баррель, а также сезонного роста бюджетных расходов и нового раунда реализации геополитических рисков. Впрочем, эти негативные факторы будут иметь краткосрочный характер, учитывая высокую степень макроэкономической устойчивости российской экономики, резюмирует аналитик.