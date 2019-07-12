Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «21 век».
<…> НКО «21 Век» не нарастила собственные средства до минимальной величины, установленной федеральным законом «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.
НКО по величине активов занимала на 1 июля 463-е место в банковской системе РФ.
Также Банк России отозвал лицензию у НКО «Частный расчётно-кассовый центр».
Как ранее писал News.ru, Банк России отозвал лицензию у ООО «Страховые инвестиции». В ЦБ объяснили