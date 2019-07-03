https://static.news.ru/photo/c9ff3a0e-9d65-11e9-81ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Банк России отозвал лицензию у ООО «Страховые инвестиции». Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ объяснили принятое решение отказом указанной компании от деятельности, предусмотренной лицензией.

Страховщик находился на 265-м месте по объёму сборов в России. Компания осуществляла добровольное имущественное и личное страхование, обе эти лицензии были у неё отозваны.

Упрощённую систему урегулирования убытков вводят страховые компании «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Сбербанк Страхование» для клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области. В эти организации уже поступили более сотни обращений от местных жителей, писал News.ru.