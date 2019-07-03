Банк России отозвал лицензию у ООО «Страховые инвестиции». Об этом говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ объяснили
Страховщик находился на 265-м месте по объёму сборов в России. Компания осуществляла добровольное имущественное и личное страхование, обе эти лицензии были у неё отозваны.
Упрощённую систему урегулирования убытков вводят страховые компании «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Сбербанк Страхование» для клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области. В эти организации уже поступили более сотни обращений от местных жителей, писал News.ru.