По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), в прошлом заготовительном сезоне в РФ собрали рекордное количество шишек. Лесоводы получили почти 700 тонн семян. В текущем году урожай также обещает быть неплохим. News.ru выяснял, почему россияне идут в тайгу за шишками.

Государство повернулось к лесу

За весь прошлый год лесоводы собрали 695,2 тонны семян, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и в 3 раза больше, чем в 2016 году. Основная доля пришлась на хвойные. Причём объёмы постоянно растут. В сезоне 2014/2015 годов собрали 154,3 тонны семян ели и сосны, в 2013/2014 годах — 123 тонны, в 2012/2013 годах — 74 тонны.

Плоды нужны, прежде всего, для посадок новых деревьев. Ежегодно на территории России мероприятия по лесовосстановлению проводятся на площади более 950 тыс. га. В 2017 году — 968,2 тыс. га, 2018 год — 955 тыс. га, на 2019 год запланированы на 1 млн га, — сообщил News.ru замруководителя Рослесхоза Николай Кротов.

Он подчеркнул, что в том числе в 2017 году работы по искусственному лесовосстановлению проведены на площади 176 тыс. га, в 2018 году — на 171 тыс. га, в 2019 году запланированы на 178 тыс. га.

Агентство оказывает помощь в лесовосстановлении и лесоразведении в субъектах РФ, где не производят семена или имеются ограниченные возможности их сбора. В случаях стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также сохранения генофонда у государства есть федеральный фонд семян. На начало июля 2019 года в нём 15,1 тонны.

Заготовительный сезон сосны идёт с ноября по март. Полученное сырьё поступает в шишкосушилки. В ходе рассушки семена очищают и сортируют в зависимости от качества и всхожести. Затем специалисты высаживают новый лес. Спелые вырубки начинаются лишь через 85 лет. Собрать нужно много: для 10 кг семян нужна тонна плодов.

Объём урожая зависит от усилий людей, возможности им заплатить. Если организовать работу должным образом, сборы будут расти. Скорее всего, рост связан с выделением дополнительных средств на закупку шишек, — предполагает руководитель лаборатории лесных биотехнологий Карельского научного центра РАН Борис Раевский.

Как стать шишкарём

Многие хозяйства, ведущие вырубку, имеют питомники, а также арендуют землю под лесовосстановление. Для сбора шишек они привлекают школьников, студентов, добровольцев. Такое занятие может стать источником заработка. Регулярно осенью в Интернете появляются предложения по сбору сосновых и еловых шишек.

В Сибири из отборных плодов сосны получают варенье.

Дегустация варенья из шишек Таисия Воронцова/РИА Новости

Цена за любую шишку составляет 60 руб./кг. Шишка собирается с невысоких сосен. Это могут быть 10-летние вырубки, заброшенные аэродромы, полигоны или поляны с молодняком, везде, где есть невысокие сосны, чтоб можно было доставать с земли до веток, говорится в объявлении одного из производителей десерта.

В других регионах стоимость труда сборщиков не превышает 45 тыс. рублей. В прошлом июне фармкомпания из Казани предлагала сборщикам по 3 тыс. рублей в день за поход в ельник и сосновый бор. За эту же работу в более экономически скромной Кировской области платят по 2 тыс. рублей, в Рязани за картофельный мешок сырья — 1 тыс. рублей. В Иркутской области есть вакансии по сбору шишки и дикоросов в тайге в августе–сентябре. За месяц обещают 20–45 тыс. рублей.

Замдиректора Семеновского спецсемлесхоза в Нижегородской области Зинаида Горелова отмечает, что сборы сырья при учреждении проходят на плантациях с улучшенным генофондом. Это 24,4 га. Селекционеры занимаются заготовкой, переработкой и хранением семян с улучшенными наследственными свойствами, а также получением посадочного материала.

Люди собирают плоды либо на участках, у арендаторов, во время валки деревьев или прямо с насаждений. Но у нас последние четыре года неурожайные. Всё это время мы не принимали шишки, — сказала Горелова.

Для сбора рабочие используют подъёмники, лестницы, специальные крючки. Опытные охотники придумывают собственные орудия труда, самодельные инструменты.

Гендиректор «Тума-Рязань-Лес» (занимается арендой и искусственным восстановлением леса, имеет собственный сосновый питомник) Виктор Васькин сообщил, что в среднем семья шишкарей собирает за сезон до 3–5 тонн.

Сбор шишек Алексей Мальгавко

Вахтовая работа привлечёт многих россиян, уверен Раевский. И это несмотря на то, что плоды сосны собирать гораздо сложнее, чем кедровые орехи.

Несомненно, люди потянутся на сборы шишек. Но зачастую добыча проходит варварским способом. Рубят деревья, пилят ветви. Неорганизованный метод приводит к порче деревьев, — рассказал эксперт.

Способные лазить по деревьям россияне могут стать миллионерами

Совершенно другие зарплаты у сборщиков кедровых шишек. Как сказано в описании одной из вакансий в Биробиджане, главное умение — способность лазить по кедрам. За эту работу в Еврейском автономном округе обещают от 100 тыс. рублей. Можно заработать и больше, говорит представитель компании, которая организует «туры» в тайгу. Сезон в самом разгаре.

При такой зарплате к нам приходит много людей. Платим 150 тыс. и больше. За мешок 35 кг мы выдаем 250 рублей. Шишек в лесу сейчас много, можно лопатой собирать. Они все уже на земле. Некоторые собирают по 30 мешков за день, — поделился рекрутер по набору шишкарей.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил в беседе с News.ru, что такая подработка может подойти немалому числу россиян.

Сбор кедровых орехов в деревне Гриневичи Омской области Алексей Мальгавко

Люди в России не боятся подобной работы. Это сфера для наиболее отважных и неразумных, необходимо иметь физические данные для лазанья по деревьям. Но проблему безработицы это не решит. Всех в лес за шишками не пошлёшь. Это сезонное занятие, — подчеркнул экономист.

Невысокий уровень реальных зарплат в РФ способствует подобным «турам» в тайгу. По данным того же Росстата, модальный показатель зарплат, то есть наиболее встречающихся в стране, в апреле текущего года составил всего 23,5 тыс. рублей.

Ещё одним фактором выступает нехватка рабочих мест в регионах. Так, ряд отечественных экономистов критикуют данные Росстата по безработице, которая в июне текущего года достигла исторического минимума — 4,4%. Эксперты отмечают, что госстатистики не видят скрытую безработицу и теневой сектор экономики, и поэтому реальная безработица в стране гораздо выше. В частности, член комитета Госдумы по труду, госполитике и делам ветеранов Олег Шеин два года назад оценил число либо неработающих, либо неофициально занятых в РФ в 28 млн человек.

Между тем защитники леса уже предупреждали, что бесконтрольный сбор кедровых и дубовых семян вреден, так как они служат кормом для лесных животных и птиц. Однако это обстоятельство не мешает действовать «чёрным шишкарям». В погоне за прибылью они не обращают внимание на защиту природы. Причём далеко не все кедровые орехи поступают на внутренний рынок. Не раз говорилось о контрабандных поставках в Китай.