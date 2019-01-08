Amazon стала самой дорогой компанией в мире

https://news.ru/storage/news/17df6149e79870834d280453200585e0/a8c4ee9b-cbdc-4bb1-98d7-a0837ad1fd1b_850.jpg Martin Sterba /CTK/ Global Look Press

Технологическая компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через Интернет, обогнала всех своих конкурентов по капитализации и стала самой дорогой в мире, сместив предыдущего лидера — компанию Microsoft.

Американская Apple, которая долгое время была самой дорогой компанией в мире, заняла лишь четвёртое место в рейтинге, уступив корпорации Alphabet, капитализация которой составила 740 млрд долларов.

Акции Apple продолжают терять в цене после опубликованных в начале года новостей о плохих продажах новых смартфонов iPhone.

По данным The Wall Street Journal, в понедельник, 8 января, капитализация Amazon достигла $797 миллиардов. При этом акции Microsoft подешевели до $784 миллиардов.

Ранее News.ru писал о том, что американская компания Amazon, работающая в сфере онлайн-торговли, за пять дней приняла заказы на 180 млн покупок, тем самым установив новый рекорд в своей истории.