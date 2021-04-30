Звезду российского шоу отстранили от съёмок из-за поножовщины

https://static.news.ru/photo/42327e78-ab1f-11eb-9d23-96000091f725_660.jpg Ксения Милас Фото: official_milas/instagram.com

Ведущая программы «Ревизорро» и звезда телешоу «Пацанки» Ксения Милас была отстранена от эфиров после устроенной поножовщины. Об этом заявил генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия. Его слова приводит Super.

Уверен, беспристрастное следствие во всём разберётся. Мы осуждаем любое насилие, — рассказал Картозия, подчеркнув, что находится в шоке от случившегося.

Конфликт произошёл 1 мая в квартире на вечеринке у диджея Яны Бородиной. По предварительным данным, Милас повздорила с одной из участниц мероприятия и ударила её ножом. Потерпевшая Мария Ефименко находится в больнице, у неё диагностированы ранения руки и спины. В момент конфликта в квартире находились двое детей.

Ранее бывшую участницу шоу «Пацанки» Яну Лукьянову чуть не изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась в Tinder. Молодой человек позвал девушку к себе домой, где они распивали алкоголь. В какой-то момент он предложил ей заняться сексом. Лукьянова отказалась, однако мужчина продолжил приставать. Когда он понял, что ему ничего не светит, начал агрессивно себя вести. Молодой человек выгнал Яну из квартиры, а потом догнал девушку на улице и отобрал мобильный телефон. Лукьянова обратилась в полицию.