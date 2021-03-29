Участницу шоу «Пацанки» ограбили и чуть не изнасиловали после свидания

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Экс-участницу телешоу «Пацанки» и «Званый ужин» 29-летнюю Яну Лукьянову чуть не изнасиловали после свидания в Tinder. Мужчина пригласил её в гости.

Отмечается, что девушка, которая работает в салоне красоты, стала искать себе состоятельного парня. И новый кавалер, Алексей, подходил ей по всем параметрам.

После непродолжительной переписки мужчина пригласил Яну к себе в гости. Девушка с радостью согласилась и приехала домой к молодому человеку. Парочка общалась и распивала спиртное. В какой-то момент Алексей предложил девушке заняться сексом, но та наотрез отказалась.

Отказ не смутил парня, и тот продолжил приставать, а когда понял, что ему ничего не светит «на первом свидании», стал вести себя агрессивно, кричать и выгонять Яну из своей квартиры, сообщает KP.RU.

После этого он догнал её на улице и отобрал мобильный телефон. Яна обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку заявления. Поиски мужчины осложнены тем, что девушка не помнит точного адреса места преступления.

Как писал NEWS.ru, звезду шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали в Москве по подозрению в хранении и транспортировке наркотиков. В ходе обыска полиция нашла под бюстгальтером знаменитости пакет с остатками запрещённого вещества и ещё один подобный под шапкой. Инцидент произошёл в Басманном районе столицы.