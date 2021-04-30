Ведущая «Ревизорро» попала в розыск по подозрению в поножовщине

https://static.news.ru/photo/a9e66230-aa95-11eb-be54-96000091f725_660.jpg Ксения Милас Фото: official_milas/instagram.com

Участницу реалити-шоу «Пацанки» и ведущую передачи «Ревизорро» Ксению Милас подозревают в нанесении ножевых ранений на вечеринке диджея Яны Бородиной. По предварительным данным, инцидент произошёл дома у Бородиной в квартире в Москве, куда Милас была приглашена в качестве гостя, передаёт Пятый канал.

Кроме телеведущей, в гостях у диджея были ещё две девушки. Между ними завязался конфликт, в ходе которого одна из них ранила оппонентку ножом. Предположительно, нападавшей была Ксения Милас. По данным телеканала, потерпевшей стала Мария Ефименко, сейчас она находится в больнице с ранением руки и спины.

Уточняется, что в момент конфликта в квартире находились ещё двое детей, один из которых — несовершеннолетний. Дети проснулись под утро.

Соседка Яны Бородиной рассказала , что подобные сборища в квартире диджея происходят постоянно. Встречаясь друг с другом, жители дома на Скобелевской улице в Южном Бутово шутят, что «живут в гостинице» из-за частых гостей, которые постоянно ходят к девушке.

Ранее сообщалось о том, что экс-участницу телешоу «Пацанки» 29-летнюю Яну Лукьянову чуть не изнасиловали после свидания в Tinder. Незадолго до этого ещё одну участницу шоу Диану Субботину задержали в Москве по подозрению в хранении и транспортировке наркотиков. В ходе обыска полиция нашла под бюстгальтером знаменитости пакет с остатками запрещённого вещества и ещё один подобный под шапкой. Инцидент произошёл в Басманном районе столицы.