Ведущая «Ревизорро» попала в розыск по подозрению в поножовщине

Участницу реалити-шоу «Пацанки» и ведущую передачи «Ревизорро» Ксению Милас подозревают в нанесении ножевых ранений на вечеринке диджея Яны Бородиной. По предварительным данным, инцидент произошёл дома у Бородиной в квартире в Москве, куда Милас была приглашена в качестве гостя, передаёт Пятый канал.
Кроме телеведущей, в гостях у диджея были ещё две девушки. Между ними завязался конфликт, в ходе которого одна из них ранила оппонентку ножом. Предположительно, нападавшей была Ксения Милас. По данным телеканала, потерпевшей стала Мария Ефименко, сейчас она находится в больнице с ранением руки и спины.
Уточняется, что в момент конфликта в квартире находились ещё двое детей, один из которых — несовершеннолетний. Дети проснулись под утро.
Соседка Яны Бородиной
Ранее сообщалось о том, что экс-участницу телешоу «Пацанки» 29-летнюю Яну Лукьянову чуть не изнасиловали после свидания в Tinder. Незадолго до этого ещё одну участницу шоу Диану Субботину задержали в Москве по подозрению в хранении и транспортировке наркотиков. В ходе обыска полиция нашла под бюстгальтером знаменитости пакет с остатками запрещённого вещества и ещё один подобный под шапкой. Инцидент произошёл в Басманном районе столицы.