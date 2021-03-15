Звезду «Пацанок» задержали с наркотиками в бюстгальтере

https://static.news.ru/photo/46ceb568-8573-11eb-a49a-96000091f725_660.jpg Диана Субботина Фото: batman_95/instagram.com

Звезду шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали в Москве по подозрению в хранении и транспортировке наркотиков. В ходе обыска полиция нашла под бюстгальтером знаменитости пакет с остатками запрещённого вещества и ещё один подобный под шапкой.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы. Всего в вещах Субботиной было обнаружено около 0,88 грамма наркотической смеси.

Теперь же по факту произошедшего проводится проверка. На текущий день неизвестно, откуда у неё взялись наркотики, передаёт «Пятый канал».

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде задержали67-летнего пенсионера, который хранил в своём доме крупную партию героина. Оперативники совместно с кинологами обнаружили свёртки с 650 граммами героина в частном домовладении Кировского района. Изъятого наркотического вещества хватило бы для изготовления нескольких десятков тысяч доз.