Звезду «Пацанок» задержали с наркотиками в бюстгальтере

Звезду шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали в Москве по подозрению в хранении и транспортировке наркотиков. В ходе обыска полиция нашла под бюстгальтером знаменитости пакет с остатками запрещённого вещества и ещё один подобный под шапкой.
Инцидент произошёл в Басманном районе столицы. Всего в вещах Субботиной было обнаружено около 0,88 грамма наркотической смеси.
Теперь же по факту произошедшего проводится проверка. На текущий день неизвестно, откуда у неё взялись наркотики,
Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде задержали67-летнего пенсионера, который хранил в своём доме крупную партию героина. Оперативники совместно с кинологами обнаружили свёртки с 650 граммами героина в частном домовладении Кировского района. Изъятого наркотического вещества хватило бы для изготовления нескольких десятков тысяч доз.