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Звезда TikTok Даня Милохин уложил участников ПМЭФ на пол

15:36, 02 июня 2021
Блогер Даниил Милохин и телеведущая Ксения Собчак (слева направо) Блогер Даниил Милохин и телеведущая Ксения Собчак (слева направо) Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Звезда социальной сети TikTok Даня Милохин оказался 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Блогер неуверенно поотвечал на вопросы о регулировании TikTok государством, а также показал «мастер-класс», уложив участников ПМЭФ на пол, передаёт РБК.

tiktok.com/@danya_milokhin

Милохин считает, что никто не может регулировать TikTok. Такой вывод можно сделать из невнятного ответа 19-летнего блогера на вопрос корреспондента РБК.

Я не знаю, должно [регулировать государство] или нет, я не думаю об этом, — всё, что сказал по этому поводу тиктокер.

Он также отметил, что блогерство — это свободное пространство, в котором «ты можешь снимать всё, что хочешь, всё, что считаешь интересным».

По ходу дискуссии также зашёл вопрос о перспективах продвижения брендов через блогеров. Под конец обсуждения Милохин предложил провести интерактив и научить предпринимателей записывать TikTok-видео, передаёт «Фонтанка». К съёмкам присоединилась Ксения Собчак и другие участники форума — все они легли на пол. Сам Милохин также принял участие в записи ролика для любимой соцсети: он лёг на стол.

Ранее сообщалось, что Собчак возмутило меню буфета Петербургского международного экономического форума. Ей не понравились цены, а также сам выбор блюд. Звезде пришлось отдать «3800 с рыла» за чай.

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