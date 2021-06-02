Звезда TikTok Даня Милохин уложил участников ПМЭФ на пол

https://static.news.ru/photo/8200e0d6-c3a1-11eb-b99d-96000091f725_660.jpg Блогер Даниил Милохин и телеведущая Ксения Собчак (слева направо) Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Звезда социальной сети TikTok Даня Милохин оказался 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Блогер неуверенно поотвечал на вопросы о регулировании TikTok государством, а также показал «мастер-класс», уложив участников ПМЭФ на пол, передаёт РБК.

tiktok.com/@danya_milokhin

Милохин считает, что никто не может регулировать TikTok. Такой вывод можно сделать из невнятного ответа 19-летнего блогера на вопрос корреспондента РБК.

Я не знаю, должно [регулировать государство] или нет, я не думаю об этом, — всё, что сказал по этому поводу тиктокер.

Он также отметил, что блогерство — это свободное пространство, в котором «ты можешь снимать всё, что хочешь, всё, что считаешь интересным».

По ходу дискуссии также зашёл вопрос о перспективах продвижения брендов через блогеров. Под конец обсуждения Милохин предложил провести интерактив и научить предпринимателей записывать TikTok-видео, передаёт «Фонтанка». К съёмкам присоединилась Ксения Собчак и другие участники форума — все они легли на пол. Сам Милохин также принял участие в записи ролика для любимой соцсети: он лёг на стол.

Ранее сообщалось, что Собчак возмутило меню буфета Петербургского международного экономического форума. Ей не понравились цены, а также сам выбор блюд. Звезде пришлось отдать «3800 с рыла» за чай.