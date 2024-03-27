«Живем в сложное время»: Клявер об отмене концертов после теракта Клявер: любой здравомыслящий человек не думает об отмене концертов после теракта

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Денис Клявер

Любой здравомыслящий человек не думает об отмене концертов в период страшных событий, заявил певец Денис Клявер в студии «Русского радио» перед мемориальным концертом «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио», комментируя отмену выступлений многих артистов после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, концерты являются для людей своеобразным сеансом музыкальной психотерапии и они должны проводиться, но при этом необходимо обеспечивать соответствующую охрану на мероприятиях.

Я думаю, что любой нормальный здравомыслящий человек не думает, по крайней мере в эпицентре этого страшнейшего события, об этом (об отмене концертов. — NEWS.ru). <...> По поводу того, отменяются или не отменяются концерты, я, честно говоря, не думаю. Мы живем в сложное время, мягко говоря, очень непростое. Человек ко всему привыкает. Я уверен, что массовые мероприятия должны быть обязательно, они сплачивают, помогают людям забыть о каких-то сложностях, и вообще это такой сеанс музыкальной психотерапии, — высказался Клявер.

Артист заявил, что «Крокус Сити Холл» был одной из самых лучших концертных площадок в стране. По словам Клявера, до трагедии это место пропиталось любовью, музыкой и светлой энергией. При этом, как считает певец, решение о восстановлении концертного зала должны принимать люди.

Ранее певица Ольга Серябкина заявила, что для хорошей музыки должно находиться место даже после траура. По ее словам, панические настроения в такой ситуации лишь подтвердят, что террористы достигли своих целей. Серябкина добавила, что безопасность на концертах должна быть на высочайшем уровне.