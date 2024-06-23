«Жаловался на усталость»: о чем были последние сообщения Шатунова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Шатунов

23 июня исполнилось два года со дня смерти солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. Участник «золотого состава» коллектива Сергей Серков рассказал о дружбе с артистом, его нереализованных планах и последних сообщениях.

Как Серков познакомился с Шатуновым

— Меня перевели в пятый класс в интернате № 2 города Оренбурга. И однажды на уроке биологии к нам в класс привели новенького. Это был Юра Шатунов. Мы с ним сразу подружились, начали вместе тусить. Играли в хоккей, а затем любовь к музыке и творчеству еще крепче связала нашу дружбу.

Друзья называли меня «Химой» за мою любовь к химии. Я постоянно что-то смешивал: изготавливал поджиги и порох, взрывал, ставил опыты и эксперименты. Василич — так называю Юру — с удовольствием принимал участие в моих исканиях. И даже давал мне дельные советы, куда еще что-то подмешать, чтобы лучше горело и взрывалось. Он всегда был за любой «кипиш».

Серков о песне памяти Шатунова

— Мы вместе сбегали с уроков, «обчищали» сады и огороды. Вместе отстаивали наше «место под солнцем» в интернате. Считаю детскую дружбу самой крепкой. Спустя годы мы вспоминали все эти истории с улыбкой и легкой грустью.

Уже после смерти Юры я написал в соавторстве песню «Друг», памяти Василича. Поклонники «Ласкового мая» очень высоко ее оценивают, говорят «в этой песне — вся ваша жизнь». Но я ни разу не исполнял ее на концертах — тяжело. Рана не затянулась. До сих пор очень непросто переживаю уход Юры. Он мне часто снится. Переслушиваю голосовые сообщения, которыми мы обменивались. Мне его очень не хватает.

«В последних сообщениях Юра жаловался на усталость»

— Я знаю, о чем он мечтал в последние месяцы жизни. Но сказать не могу, поскольку это личное. Могу поделиться его планами в музыке. Во-первых, он перезаписал песню «Глупые снежинки» с новой аранжировкой и еще пару песен «Ласкового мая». Он мне их показал. Получилось очень круто. Если вы не знаете, то Юра был еще и классным аранжировщиком. Он хотел перевыпустить эти песни.

Во-вторых, в его планах стоял проект, связанный с игрой на гармони: ведь Василич был также в этом хорош. В-третьих, конечно, он планировал выступать и дальше. Осенью должны были состояться его гастроли по Германии и республике Беларусь. Мне он обещал сделать для моих выступлений новую аранжировку «майского» хита «Розовый вечер». Но не успел.

В последний раз мы общались по телефону за несколько дней до смерти Василича. Планировали встретиться вживую и вдоволь наговориться. Буквально за несколько часов до трагедии Юра писал мне сообщения в одном из мессенджеров. Он жаловался на усталость из-за большого количества концертов.

Серков назвал, в чем успех группы «Ласковый май»

Я убежден, что Юрий — счастливый артист. Ведь его любили и любят множество людей. Без всяких званий он был и остается поистине народным артистом. Василич очень любил сцену, выступать и дарить радость людям. Я его называю музыкальным трудоголиком, человеком, обожающим свою профессию и отдающим ей всего себя. Очень был талантливым артистом и музыкантом. Для меня его голос — это голос нашей юности.

Сама история группы — это история детдомовских пацанов, которые без денег и без связей, а благодаря собственному таланту «поставили на уши» весь Советский Союз». Успех группы «Ласковый май» — и в песнях Сергея Кузнецова — Кузи — которые берут за душу с самых первых аккордов, и в искренности, и в харизматичности участников первого основного состава группы. И, конечно, в ярком, звонком голосе Юры Шатунова.

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