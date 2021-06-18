Земфира подала в суд на назвавшего её наркоманкой Гришковца

https://static.news.ru/photo/fd1b6aca-d03f-11eb-9c01-96000091f725_660.jpg Земфира Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Земфира намерена отсудить у писателя Евгения Гришковца, назвавшего её наркоманкой, 1,5 млн рублей. Исполнительница считает, что его слова «носят порочащий характер», передаёт канал «Дождь», привлечённый в качестве третьего лица, со ссылкой на соответствующий иск.

Гришковец высказывался о последнем альбоме Земфиры в эфире программы «Би Коз». Он назвал её песни наркоманскими и связал это с тем, что сама певица употребляет запрещённые вещества.

Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос «я могу сделать всё», я могу вытащить из себя всё что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь, — заявил Гришковец.

Земфира же отреагировала на слова писателя иском. В нём говорится, что сказанное Гришковцом негативно отразилось на её репутации. Кроме того, она потребовала у писателя опровержения всего сказанного в эфире «Дождя».

Ранее руководитель юридической компании адвокат Эльнара Троицкая подала в суд на телеведущую Ксению Собчак за дерзкий вопрос «На какую панель вы пришли?», заданный на ПМЭФ. Собчак хотела в своей искромётной манере «подснять» участниц форума для своего блога. Иск отправился в Останкинский суд Москвы. Юрист требует компенсации и удаления ролика со всех площадок.