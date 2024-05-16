Автор памятника Иосифу Козбону в Москве Дмитрий Клавсуц предложил установить там видеонаблюдение, сообщает «Подъем». Таким образом скульптор отреагировал на сообщения о том, что неизвестные вмонтировали в монумент рекламу наркшопов.

Не застрахованы мы от хулиганов никаким образом пока. Жалко было бы совсем убирать, потому что идея-то хорошая – музыку послушать. Мне кажется, надо просто отслеживать такие вещи. Может, камеры наблюдения поставить, чтобы понять, кто такими провокациями занимается, — заявил он.