Удмуртского блогера задержали за призыв не ставить памятники ветеранам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители Мурманской области задержали блогера из Удмуртии, призвавшего прекратить ставить памятники героям Великой Отечественной войны, сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы. По информации источника, мужчина разместил в Сети видеоролик после экскурсии по региону, в котором он призвал забыть о ВОВ, а также оскорбил ветеранов.

Здесь храм, тут сквер. <...> Короче, все в честь этих <...> воинов-суперменов… Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу, — сказал блогер в ролике.

Ролик прокомментировал в своем Telegram-канале губернатор области Андрей Чибис. Он напомнил, что чтить защитников страны — священно для российских людей. Глава Мурманской области отметил, что в регионе не рады таким гостям.

По информации источника, блогера задержали по дороге из поселка Териберка. Его доставили в отделение полиции. Мужчина уже извинился и объяснил, что всего-то хотел познать в незнакомом городе культуру и «что-то светлое, радостное». Ему грозит статья «Реабилитация нацизма».

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