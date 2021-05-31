«Выйти и притвориться пьяным»: Джигурда вступился за Бузову после скандала

https://static.news.ru/photo/5dcaa8f8-c21d-11eb-a338-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Никита Джигурда в беседе с NEWS.ru вступился за певицу Ольгу Бузову после её скандального концерта в Волгограде. Он убеждён, что артисты и не должны нравиться всем, а главное то, что Бузова «профессионал и трудяга».

Я поддерживаю Оленьку Бузову, поскольку все знаменитые артисты когда-нибудь совершают прокол. Во-первых, это не факт, что она была в опьянении. Так говорят, а есть такие фишки, как допускать сознательно информацию, или выйти и притвориться пьяным, чтобы про это написали, — заметил Джигурда.

Актёр отметил, что Бузова всегда была трудягой. Нравится певица всем или нет — это уже далеко не главное.

Не нужно обращать внимание на злопыхателей, — заключил народный артист Чечни.

Скандальный концерт прошёл в минувшие выходные в Волгограде. Бузова выступала на фестивале ParkSeason Fest. Певица много шутила — по мнению волгоградцев, не очень адекватно. Со сцены исполнительница призвала всех «каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна».

Фестиваль был заявлен организаторами как семейный, поэтому многие пришли с детьми, и поведение певицы им показалось слишком фривольным.

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев в беседе с NEWS.ru оценил состояние певицы. По мнению врача, это могло быть «возможно, состояние лёгкого алкогольного опьянения», но точно не более того. По словам Казанцева, на поведение Бузовой точно не могли влиять какие-либо запрещённые вещества.

Сама артистка также прокомментировала выступление, заявив, что все обвинения в её адрес — «полный бред».