Врач разобрал психические отклонения героев советских мультфильмов Психиатр Исаев: в поведении Ослика Иа прослеживается клиническая депрессия

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Кадр из мультфильма «Винни-Пух и день забот»

Ослик Иа из мультфильма «Винни-Пух» может страдать от клинической депрессии, рассказал врач-психиатр Руслан Исаев изданию «Русская семерка». Этот персонаж ведет себя довольно меланхолично, он постоянно грустный и подавленный, добавил эксперт. По его словам, при этом психические отклонения есть и у самого Винни-Пуха.

Винни-Пух, другой герой этого мультфильма, как будто страдает расстройством пищевого поведения (РПП) и синдромом дефицита внимания (СДВ). Его патологическая страсть к еде, особенно к меду, может указывать на булимию или приступообразное переедание. В то же время, Винни-Пух очень активный и импульсивный, что может быть связано с СДВ, — объяснил Исаев.

Кролик из этого же мультфильма может страдать от тревожного расстройства, добавил психиатр. Этот персонаж помешан на чистоте и порядке, он раздражается из-за мелочей и беспокоится по пустякам.

По словам специалиста, у Карлсона при этом имеются явные проблемы с нарциссизмом. Он искренне любит себя и не сомневается в своих достоинствах. Кот Леопольд же страдает пограничным расстройством личности. Он может терять самоконтроль, хотя внешне ведет себя интеллигентно, объяснил врач.

Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил, что интерес россиян к экранизации мультфильмов и сказок связан с ностальгией по детству и успехом фильма «Чебурашка». По его мнению, россияне понимают, что эта фишка пока работает.