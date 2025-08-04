Правозащитница рассказала, почему девушки выходят замуж за маньяков Член СПЧ Меркачева: девушки могут выходить за маньяков назло или из корысти

Девушки могут испытывать чувства к маньякам или выходить за них замуж из-за протеста или корысти, рассказала в беседе с NEWS.ru член СПЧ Ева Меркачева, к которой ранее обратилась москвичка, влюбившаяся в пензенского людоеда Александра Бычкова. Правозащитница также отметила, что однажды она нашла в соцсети паблик, посвященный битцевскому маньяку — Александру Пичушкину. Меркачева отнесла поклонниц преступника к нескольким категориям.

Одна категория — это те, которые просто протестуют против всего, такие несозревшие, с детским сознанием, и им, что бы ни делать, только бы делать что-то назло всем. Например, одна из девушек в итоге вышла замуж за маньяка. Она сказала, что родители ее доставали: «Когда же выйдешь замуж, когда?» — «Ну вот я вышла замуж, что им теперь надо?» — рассказала правозащитница.

Она добавила, что некоторые женщины имеют невыраженную агрессию и проявляют ее косвенным образом, влюбляясь в преступников. Еще одна категория — женщины с психическими расстройствами. Отдельно стоят те, кто имеет корыстный мотив: завладеть имуществом преступника, давать интервью и зарабатывать на этом.

Ранее в интервью Меркачевой Бычков признавался, что рос в неблагополучной семье. Его родители пили, отец покончил с собой в 40 лет.