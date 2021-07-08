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Внук Меньшова произнёс трогательную речь на его похоронах

12:33, 08 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, выступил на прощании с Владимиром Меньшовым. Речь внука режиссёра растрогала всех собравшихся, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Я буду говорить от лица семьи. Мы решили, что никто из семьи больше не будет высказываться, только я. Мы не называли его «дедушка» — мы всегда говорили «Дед». Это человек, который настаивал на моём поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед, — сказал Андрей Гордин.

Внук Меньшова показал собравшимся на прощании с режиссёром фильм, смонтированный из кадров кинолент, в которых сыграл роли Владимир Меньшов.

Ранее сообщалось, что Вера Алентова разрыдалась на церемонии прощания с мужем.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию церемонии прощания и похорон Владимира Меньшова.

Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Меньшова актриса Вера Алентова на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Меньшова и вдова Меньшова актриса Вера Алентова (слева направо) на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым в здании Центрального дома кинематографистов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Меньшова актриса Вера Алентова и помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актёр Евгений Герасимов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр, режиссёр Александр Панкратов-Чёрный на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

На церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Вадим Абдрашитов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос венка из Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники кладбища открыли крышку гроба, чтобы дать возможность близким проститься с Меньшовым

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

Юлия Меньшова направилась к гробу с телом отца, держа в кармане пакет

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

Юлия Меньшова поддерживала мать на похоронах отца

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

На могиле Меньшова установили деревянный крест

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

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