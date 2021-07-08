Внук Меньшова произнёс трогательную речь на его похоронах

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Вера Алентова не смогла сдержать слёз на церемонии прощания с мужем в Доме кино, передаёт корреспондент NEWS.ru. Вдова Владимира Меньшова разрыдалась у его гроба.

Юлия Меньшова, которая появилась в Доме кино до начала мероприятия и отдавала последние распоряжения, старалась сохранять самообладание и поддерживать мать. Дочь взяла Веру Алентову за руку, однако вдова не сдержала...