Внук Меньшова произнёс трогательную речь на его похоронах

Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, выступил на прощании с Владимиром Меньшовым. Речь внука режиссёра растрогала всех собравшихся, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Я буду говорить от лица семьи. Мы решили, что никто из семьи больше не будет высказываться, только я. Мы не называли его «дедушка» — мы всегда говорили «Дед». Это человек, который настаивал на моём поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед, — сказал Андрей Гордин.
Внук Меньшова показал собравшимся на прощании с режиссёром фильм, смонтированный из кадров кинолент, в которых сыграл роли Владимир Меньшов.
Ранее сообщалось, что Вера Алентова разрыдалась на церемонии прощания с мужем.
NEWS.ru ведёт прямую трансляцию церемонии прощания и похорон Владимира Меньшова.
Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Помощник президента РФ, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова Меньшова актриса Вера Алентова на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Меньшова и вдова Меньшова актриса Вера Алентова (слева направо) на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым в здании Центрального дома кинематографистов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова Меньшова актриса Вера Алентова и помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым
Сергей Булкин/NEWS.ru
Эдгард Запашный и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актёр Евгений Герасимов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр, режиссёр Александр Панкратов-Чёрный на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
На церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр Вадим Абдрашитов на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вынос венка из Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вынос гроба с телом актёра и режиссёра Владимира Меньшова после церемонии прощания у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова после церемонии прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым у Центрального дома кинематографистов (Дома кино) в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники кладбища открыли крышку гроба, чтобы дать возможность близким проститься с Меньшовым
Дарья Кучерявых/NEWS.ru
Юлия Меньшова направилась к гробу с телом отца, держа в кармане пакет
Дарья Кучерявых/NEWS.ru
Юлия Меньшова поддерживала мать на похоронах отца
Дарья Кучерявых/NEWS.ru
На могиле Меньшова установили деревянный крест
Дарья Кучерявых/NEWS.ru