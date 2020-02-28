https://static.news.ru/photo/bb153b42-5a20-11ea-bf7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московские власти приняли решение вместо сноса отреставрировать комплекс зданий на Никольской улице. К ним относятся знаменитая аптека Феррейна и здание её бывшей лаборатории — Никольская улица, 21 и 23.

В XVI веке на этой улице жили бояре, приближённые к царю. В начале XVIII века на месте палат находилась Российская академия наук, позже граф Николай Шереметьев выкупил строения. К 1808 году это был центр книготорговли и литературной жизни Москвы.

В 1862 году Карл Феррейн перевёл свою аптеку на улицу Никольскую. В 1879 году, когда бизнес вырос, мужчина принял решение взять в аренду помещения у Московской ремесленной управы. Так начался самый знаменитый период дома на Никольской, 23.

Аптека Феррейна была крупнейшей в Европе, она не только продавала лекарства, но и производила их. Плантации лечебных трав были у реки Битца в Ярославской губернии, а фармацевтическое производство в деревне Нижние Котлы.

Как пишет телеканал «360», в первой половине XX века дом был передан Военной коллегии Верховного суда. Во второй половине XX века в историческом здании располагался военкомат.

В начале XXI века здание было под угрозой уничтожения, но в 2006 году ему присвоили статус вновь выявленного памятника культурного наследия. В 2012 году здание получило статус объекта регионального значения. Его облик не будет меняться. Новый владелец проводит реставрационные работы.

NEWS.ru сообщал, что в Королёве снесли уникальный памятник культуры — жилой дом Московского орудийного завод. Он был построен в 1920-е годы.