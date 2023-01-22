В Литинституте им. Горького заступились за Солженицына в школьной программе Ректор Литинститута им. Горького Варламов выступил против исключения «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов заявил в комментарии РБК, что выступает против исключения произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына из школьной программы. Он заявил, что книга рассказывает о трагических событиях страны, которые не стоит замалчивать.

Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать, — сказал Варламов.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что произведения, которые «не прошли испытания временем», следовало бы убрать из школьной программы по литературе. В том числе он упомянул произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», часть историй из которого назвал выдумками или «высосаными из пальца».

В октябре 2022 года психолог Лариса Выжва призывала убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. Также она отметила, что школьникам тяжело читать произведения Николая Карамзина, Александра Радищева и Николая Чернышевского.