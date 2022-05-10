В ГД поддержали идею не упоминать в СМИ покинувших Россию артистов Депутат Соловьёв поддержал предложение сенатора Цекова не упоминать в СМИ покинувших РФ артистов

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв в беседе с NEWS.ru поддержал предложение сенатора от Крыма Сергея Цекова, который выступил против упоминания в СМИ российских артистов, покинувших РФ с начала спецоперации. По его словам, сейчас государственные и общественные деятели активно обсуждают вопрос, что делать с теми деятелями культуры, которые сделали выбор не в пользу родины, и какие меры принять.

Я считаю, что любая инициатива, тем более нашего коллеги, заслуживает внимательного и пристального изучения. Поэтому, как законодатель, я считаю, что такой законопроект надо готовить, внимательно его рассмотреть, вносить. Почему бы нет? То, что сейчас происходит не просто замыкается на спецоперации. Мы видим, какая ожесточённая экономическая война, идеологическая, идёт давление по всем фронтам, — считает Соловьёв.

По его мнению, в сложившихся условиях практически каждый гражданин, не только деятель культуры, должен определиться, с кем он.

Мы тем более видим, как общество сплотилось вокруг президента, вокруг общенациональной идеи, конечно, такие законы нужны. Я готов буду включиться в такую работу. В каком формате это получится, какие решения будут приняты, это уже надо смотреть, поскольку закон рассматривается в трёх чтениях. Такую инициативу мы бы приветствовали, — подытожил Соловьёв.

Ранее сенатор Цеков посчитал, что артисты, уехавшие из страны, — это «антироссийские люди, имена которых надо забыть». В интервью РИА Новости он заявил, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имён артистов, покинувших страну с начала спецоперации.

Член Совфеда РФ Андрей Клишас в своём Telegram-канале написал, что подобного закона в стране не будет.

Некоторые знаменитости уехали из России, не планируя скорого возвращения, другие заявили, что покинули страну на время лечения, работы или отпуска. Самое популярное направление — Израиль. Эту страну, по сообщениям СМИ, выбрали певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин, телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, музыкант Андрей Макаревич.