В чём сила Сухорукова: актёр отмечает 70-летие

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В среду, 10 ноября, актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Виктор Сухоруков отмечает 70-летний юбилей. За годы карьеры он получил множество наград — премии «Ника», «Созвездие», «Белый Слон», «Золотой орёл», «Фигаро» и другие. В 2011 году Сухоруков был награждён орденом Дружбы, в 2019-м — орденом Почёта.

Актёр сыграл более 100 ролей в кино и театре.

В разные годы Сухоруков работал в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургский) государственном академическом театре комедии имени Н. П. Акимова, Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (ныне театр «Балтийский дом»), Театре драмы и комедии на Литейном, Театре имени Евгения Вахтангова, Театре имени Моссовета и в других.

Он является разноплановым актёром и может играть роли от киллера до священника. Настоящая слава пришла к Сухорукову после 40 лет, когда он сыграл роль киллера — старшего брата Данилы Багрова — в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

За роль Павла I в картине «Бедный, бедный Павел» (2003) Виталия Мельникова актёр был удостоен премии «Ника», а за роль отца Филарета в фильме «Остров» (2006) Павла Лунгина — премий «Белый Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России, «Золотой орёл» и «Ника».

Сухоруков также озвучивал анимационные фильмы «Приключения в Изумрудном городе» (1999), «Гора самоцветов» (2004), «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (Царь, 2008) и другие.

О жизни и творческом пути актёра, — в фотогалерее NEWS.ru.