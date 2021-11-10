В чём сила Сухорукова: актёр отмечает 70-летие

В среду, 10 ноября, актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Виктор Сухоруков отмечает 70-летний юбилей. За годы карьеры он получил множество наград — премии «Ника», «Созвездие», «Белый Слон», «Золотой орёл», «Фигаро» и другие. В 2011 году Сухоруков был награждён орденом Дружбы, в 2019-м — орденом Почёта.
Актёр сыграл более 100 ролей в кино и театре.
В разные годы Сухоруков работал в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургский) государственном академическом театре комедии имени Н. П. Акимова, Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (ныне театр «Балтийский дом»), Театре драмы и комедии на Литейном, Театре имени Евгения Вахтангова, Театре имени Моссовета и в других.
Он является разноплановым актёром и может играть роли от киллера до священника. Настоящая слава пришла к Сухорукову после 40 лет, когда он сыграл роль киллера — старшего брата Данилы Багрова — в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».
За роль Павла I в картине «Бедный, бедный Павел» (2003) Виталия Мельникова актёр был удостоен премии «Ника», а за роль отца Филарета в фильме «Остров» (2006) Павла Лунгина — премий «Белый Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России, «Золотой орёл» и «Ника».
Сухоруков также озвучивал анимационные фильмы «Приключения в Изумрудном городе» (1999), «Гора самоцветов» (2004), «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (Царь, 2008) и другие.
О жизни и творческом пути актёра, — в фотогалерее NEWS.ru.
Актёр Виктор Сухоруков
Gennadii Sergeev/Russian Look
Кадр из фильма «Брат-2», 2000 год
kinopoisk.ru
Виктор Сухоруков и Сергей Маковецкий на вручении премии «Ника», 2004 год
Gennadii Usoev/Russian Look
На съёмках фильма «Жмурки», 2005 год
Roman Yarovitsyn/Russian Look
Виктор Сухоруков, 2007 год
Евгения Смолянская/NEWS.ru
Съёмки фильма режиссёра Станислава Говорухина «Пассажирка», 2008 год
Киностудия Вертикаль/ТАСС
Вручение премии «Творческое открытие» имени Олега Янковского , 2014 год
Джапаридзе Михаил/ТАСС
В роли Диона в спектакле «Римская комедия», 2014 год
Прокофьев Вячеслав/ТАСС
Виктор Сухоруков, получивший премию зрительских симпатий «Звезда театрала», 2015 год
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
В спектакле «Царство отца и сына», 2011 год
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
В спектакле «Странник» на сцене Театра имени Моссовета, 2021 год
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»